Segunda División
Deportivo - Zaragoza: este es el posible once del Dépor en el partido de Riazor
Yeremay regresa a una convocatoria en la que causan baja Miguel Loureiro, David Mella y Dani Barcia
El Deportivo recibe este sábado (21.00, LaLiga Hypermotion TV) al Real Zaragoza. Segundo contra 20º en un partido clásico con tintes de élite que, eso sí, viven realidades muy diferentes. Antonio Hidalgo recupera a Yeremay Hernández, quien, en principio, partirá desde el banquillo. El técnico catalán no podrá contar con Miguel Loureiro, lesionado, y Dani Barcia, sancionado, además de Mella, operado el pasado miércoles. En contra, un Real Zaragoza que cuenta con Pablo Insua en sus filas, y busca salvarse en un final de temporada agónico.
Antonio Hidalgo deberá hacer varios cambios en su once titular. La baja de Miguel Loureiro por lesión castiga la retaguardia, donde Dani Barcia debe cumplir sanción tras ver la quinta amarilla de la temporada el pasado fin de semana en la victoria ante el Ceuta.
Noubi y Comas en defensa
Con Ximo Navarro de nuevo en el lateral derecho, siempre que Hidalgo repita el 4-4-2 de la pasada jornada, Lucas Noubi y Arnau Comas partirán como eje de la zaga. Una dupla que solo ha formado en el encuentro ante la UD Las Palmas, entonces con el catalán en el perfil zurdo, y 45 minutos en Ceuta. El de Guadahortuna y Giacomo Quiagliata repetirían.
Álvaro Ferllo, portero titular desde que llegó en enero, repetirá bajo palos. En la convocatoria entrará Samu Fernández para paliar las ausencias en defensa.
Dudas en la medular
Antonio Hidalgo ha apostado en las últimas dos jornadas por un marcado 4-4-2. En el Alfonso Murube, Diego Villares y Mario Soriano fueron los elegidos, por lo que se quedó fuera Riki Rodríguez. El asturiano, no obstante, podría regresar en un cambio de esquema, añadiendo a un jugador más a la base para tener más control del balón.
Arriba Bil Nsongo es fijo. Se lo ha ganado con sus buenas actuaciones y sus goles. Stoichkov y Luismi podrían repetir, con Yeremay aguardando sus primeros minutos en el banquillo.
El Zaragoza llega con bajas ante el Deportivo
El Real Zaragoza de David Navarro ha sufrido un importante cambio de mentalidad. Será titular Pablo Insua, otrora joven promesa del Deportivo, y ahora uno de los pesos importantes en el vestuario blanco. Se reencontrará con familiares y amigos en un partido muy especial para él. Al igual que Kenan Kodro, máximo goleador con siete tantos, llega físicamente más justo, pero lo hará en un momento clave de la temporada maña. Acuden a Riazor tras dos victorias consecutivas, algo que solo han logrado en dos ocasiones. A cuatro puntos de la salvación, vuelven a soñar con evitar caer a Primera Federación. Dani Tasende y Saidu o Mawuli Mensah son las novedades esperadas en el once titular visitante. Keidi Bare y Larios están sancionados; Valery, El Yamiq, Tachi y Guti, lesionados.
Los posibles onces de Deportivo y Zaragoza
XI Deportivo: Ferllo; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Arnau Comas, Quagliata; Altimira, Villares, Mario Soriano, Luismi Cruz; Stoichkov y Bil Nsongo.
XI Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, Insua, Radovanovic, Tasende; Róber González, Francho, Mawuli Mensah, Pinilla; Kodro y Dani Gómez.
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