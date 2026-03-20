Derbi entre Dépor Abanca y As Celtas en Abegondo con contextos muy diferentes

El equipo de Brais Pombo, a cuatro del descenso, recibe a As Celtas (12.00, Youtube), que actualmente pelea por ascender a Primera Federación Futfem. Las blanquiazules, que vienen de empatar en León con el Olímpico (2-2), suman 22 puntos en la 11ª posición de la tabla. Por su parte, las celestes, que el pasado fin de semana empataron (1-1) con el Real Racing Club, son terceras con 41 puntos. En el partido de la primera vuelta disputado en A Madroa el pasado 12 de octubre de 2025 vencieron As Celtas por 1-0 con un gol en el descuento.