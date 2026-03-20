Hidalgo: "Todo apunta a que Yeremay estará disponible"

"Todo apunta a que podrá estar disponible". Antonio Hidalgo no quiso afirmarlo con rotundidad ni pillarse los dedos ante cualquier eventualidad , más con un pubalgia, pero el 10 está de vuelta y el Deportivo lo agradece, más en el contexto de la baja de David Mella. Eso sí, hay que ir con cuidado con su cuerpo y medir las expectativas. "(Ha entrenado) con cierta normalidad. Ayer (por el jueves) fue el único día que completó el entrenamiento completo y lo hizo con buenas sensaciones. Poco a poco ha ido progresivamente entrando", cuenta y va más allá. ".Hay que hacer un proceso. Yeremay ha estado unas cuantas semanas intentando recuperarse de la mejor manera posible, con un volumen bajo de trabajo. Y eso tiene una incidencia luego al volver. Hay que ir poco a poco, viendo sus sensaciones, cómo se va encontrando en los minutos que puede estar dentro del terreno de juego y, en la siguiente semana, ver cómo funciona. A partir de ahí, seguir trabajando todas las situaciones para ver cómo le podemos ayudar y seguramente él nos irá marcando el proceso. Pero, sobre todo, con tranquilidad", razona de un futbolista que aunque está disponible, no se encuentra ni mucho menos al 100%. En el lado negativo de la balanza está un Miguel Loureiro que "es muy difícil que llegue al partido" y un David Mella que se perderá para lo que resta de temporada y algunos meses más. "Ya está por A Coruña y es una faena grande, sobre todo, la lesión por el tiempo que va a estar fuera. Le vamos a animar, le vamos a querer mucho, le vamos a cuidar. Y que vuelva lo mejor que pueda", apunta un técnico que desgrana el timming del diagnóstico: "David, después del partido, ya no tenía buenas sensaciones. Estaba bastante fastidiado y él era bastante pesimista. Luego en un primer momento parecía que era menos. Seguía teniendo muchas molestias y, al final, se confirmó la peor de las noticias. Son situaciones del fútbol. Él la va a aceptar, va a trabajar para volver cuanto antes y lo mejor posible y nosotros estaremos a su lado", sentencia.

Más allá de las idas y venidas de la enfermería, Antonio Hidalgo sabe que tiene un problema que solucionar en Riazor, donde el equipo no arranca y hasta fue pitado en el último partido, a pesar de que se encuentra segundo en la tabla. "Los números (en casa y a domiclio) son los que son y si yo los pudiera cambiar de un lado para otro, los cambiaría, pero eso es imposible. Y tenemos que ser constantes, fiables, tener esa dosis de pausa, sentir a nuestra gente, que nos empuje... Que, en los momentos difíciles que va a haber durante el partido, nos sostenga pase lo que pase. Y, a partir de ahí, debemos hacer un fortín de Riazor, sacar todos los puntos que podamos de aquí al final", razona un técnico que quiere sentir la energía desde el recibimiento al equipo: "Estoy contento por la ilusión que veo en la gente, cómo quiere sentir este último tramo, que para mí eso es lo fundamental. Yo estoy convencido "de que los jugadores lo van a asimilar) bien. Entre todos necesitamos esa unión, esa comunión. El futbolista tiene que sentirse confiado, arropado. Es una realidad. Y, a partir de ahí, yo creo que es una acción muy bonita, muy inteligente por parte de todos. Estar todos juntos, pase lo que pase. Esto hasta el final va a ser un vaivén de emociones. Los equipos que seamos capaces de ese vaivén, mejorarlo o soportarlo durante todo el año, tendrán mucho ganado. Somos nosotros (el equipo los que tenemos que dar ese paso hacia adelante. Somos los primeros y somos los primeros que tenemos que ofrecer a nuestra gente desde el primer minuto".

Antonio Hidalgo, durante el Deportivo-Albacete / CARLOS PARDELLAS

El Deportivo tendrá delante a un Zaragoza que hace unas semanas se podía sentir desahuciado y ahora capaz de todo. Un cambio que aumenta exponencialmente su peligrosidad. "Han cambiado el entrenador, han cambiado la dinámica, han cambiado su estructura", avanza y prosigue en su razonamiento: "Ahora se sienten capaces de algo que seguramente hace dos o tres semanas no se veían capaces. Será un partido muy igualado como son todos los de la categoría".

Altimira, Ximo y Villares

Hay nombres propios después del último partido de Ceuta y una estructura y una apuesta que funcionaron, justos en un momento delicado con las bajas de Yeremay y Mella. El movimiento más visible, adelantar a Altimira. "Ya había jugado en esas posiciones (extremo diestro), no últimamente, pero sí en su época de Andorra. Creíamos que era donde nos podía ayudar, sobre todo con la vuelta de Ximo, con esa experiencia, con esa energía, que también yo creo que el equipo necesitaba. Estoy contento con el partido que hicieron los dos", apunta un técnico que valora ese liderazgo de Villares con el ejemplo, con el trabajo: "El otro día (ante el Ceuta) era un día para tener energía. Aposté por Ximo y por Villares. Esa era una de las principales razones. Y luego Villares demuestra lo que es. Forma parte del escudo del Dépor. Y creo que, si no estoy equivocado, en los dos últimos partidos no había jugado ni un minuto, y había entrenado como el que más, empujando desde el primer momento. El otro día hay un momento que le digo que sí podía llegar hasta el final, porque le vi que se bajaba las medias y le vi estirando, y él me dijo que sí, que podía llegar. Habla de la implicación de Villares, de lo que representa para todos".