RC Deportivo - Real Zaragoza: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 31 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo llega a este duelo ante el Zaragoza tras el triunfo catárquico y balsámico ante el Ceuta que le colocó en una segunda plaza que pondrá este fin de semana en juego porque hay un pelotón de equipos codiciando esa posición de privilegio. Uno de los grandes protagonistas del choque es un Yeremay Hernández que está de vuelta, pero que no tiene plaza reservada entre los once elegidos, porque en el club coruñés quieren ir con calma con su pubalgia. No se esperan grandes novedades en el once, pero hay alguna duda en un encuentro en el que habrá recibimiento especial al equipo.

El Zaragoza, en puestos de descenso y envalentonado después de los últimos resultados, llega a Riazor creyéndose capaz de todo después de dos triunfos consecutivos tras un cambio de entrenador con David Navarro que ha surtido efecto. Con el equipo maño viene a A Coruña Pablo Insua, canterano de Abegondo e imprescindible en el ascenso de 2014. El arzuano lamenta que su relación con el Deportivo no haya sido de otra manera, aunque ahora se debe a los aragoneses.

Después de los pitos a Hidalgo y del doloroso 0-2 ante el Granada en el último encuentro en Riazor, Hidalgo y el equipo coruñés saben que le deben una nueva realidad y un partido diferente a una afición que parece dispuesta a firmar una tregua. Todo en un equipo que es el décimo segundo mejor en casa y el líder en los partidos a domicilio.

Horario del partido entre el RC Deportivo y el Real Zaragoza

El Deportivo llegará a este partido ante el Zaragoza después del triunfo revitalizante ante el Ceuta, pero con la deuda pendiente que aún no ha saldado con su gente. Todo lo que no consigue en Riazor lo va sumando fuera, pero es ahora de remediar esa anomalía que le está pesando ante su gente y que le impide despegarse en la clasificación por mucho que tampoco su juego sea el mejor.

El Deportivo - Zaragoza se disputará este sábado 21 de marzo a las 21.00 horas en Riazor.

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Dónde ver en TV el partido entre el RC Deportivo y el Real Zaragoza

El encuentro entre el Deportivo y el Zaragoza tendrá retransmisión en directo por televisión. Será a través de las plataformas habituales de pago, sin opción en canales en abierto. Se emitirá por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, Orange, Dazn, Amazon Prime Video y los distribuidores oficiales.