1-2 | Un penalti le da la victoria al Celta ante el Dépor Abanca B

El Celta se llevó el triunfo de Abegondo ante el Dépor Abanca B (1-2) para complicarle la vida al filial blanquiazul y para seguir en la lucha por el ascenso a la Primera RFEF femenina. Un dudoso penalti en el descuento de la primera parte que transformó Nara a lo Panenka hizo la diferencia en el marcador, porque no hubo tantos en el segundo periodo, a pesar de la insistencia del segundo equipo blanquiazul, quien estaba reforzado por futbolistas Paula Novo, Lucía Rivas o Redru, habituales o que han tenido oportunidades esta temporada con Fran Alonso en la Liga F.

El equipo de Brais Pombo quiso salir mandando en el encuentro, aunque en realidad le faltaba profundidad para inquietar a la zaga olívica. El Celta, apoyado en las gradas, le cedía la pelota a las jóvenes coruñesas y prefería transitar o aprovechar sus fallos. Así llegó el tanto de Tati Cruz en un disparo cruzado en el minuto 18 en el segundo aviso de las celestes. El Dépor Abanca B pretendió rehacerse y, de hecho, un minuto más tarde Laura Ruiz marcó un tanto que fue anulado. Hubo que esperar hasta el 35 cuando Valbuena se inventó una vaselina imposible para la cobertura visitante. 1-1. Todo hacía indicar que nada iba a cambiar antes del intervalo, pero sobrevino esa pena máxima que fue un golpe para las blanquiazules.

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El Celta pareció dominar mejor el inicio del segundo acto, apoyado en su mayor veteranía. Poco a poco el filial fue volcando el campo. Tuvo Karla Bermejo una ocasión muy clara. También pudo llegar el empate a balón parado o en unas manos en el área del Celta B, pero nada se movió. El Dépor Abanca B deberá seguir remando para salvar la categoría.