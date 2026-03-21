2-1 | Los nueves del Dépor rugen ante el Zaragoza

Para subir a Primera, el Deportivo necesita ofrecerle a Riazor versiones como la que firmó en la primera parte. Y también, cuando las ideas o la mordiente escasean, como ocurrió en la segunda, precisa que los nueves marquen las diferencias. Un cañonazo de Stoichkov, un latigazo de Mulattieri y dos acciones en las que Andrada no estuvo acertado le valieron al conjunto blanquiazul para rugir con fuerza en Riazor y remontar (2-1) ante el Zaragoza. El dominio y la claridad de ideas se convirtieron, por momentos, en hastío y dudas, pero los de Antonio Hidalgo volvieron a encontrar la solución del puzle a tiempo para quedarse tres puntos que les aseguran seguir una semana más en puestos de ascenso directo.

Un plan calcado al que surtió efecto en Ceuta, pero con los matices de contar con el aliento de Riazor. El Deportivo, con Antonio Hidalgo observando desde las alturas de Riazor el encuentro, salió al césped dispuesto a mandar. Luismi y Stoichkov probaron las primeras combinaciones en el área y le dieron las primeras molestias a Andrada. Los maños, no obstante, fueron los primeros en golpear. Una jugada aislada en la que Aguirregabiria bajó un envío alto en el costado derecho acabó en un golazo. Róber González leyó un desmarque perfecto de Pinilla, que puso el centro raso para que Dani Gómez rematase encimado y batiese a Ferllo con un tiro cruzado que pegó en el palo antes de entrar (0-1)

El primer golpe en la frente no amilanó a un Dépor que se ciñó a su plan. Bil rozó el empate en un centro de Altimira que remató cruzado. Ese costado derecho, con Ximo Navarro buscando la línea de fondo, fue un quebradero de cabeza para la zaga del Zaragoza, que por momentos se dedicó a achicar agua con los envíos en jugada y a balón parado. De un chispazo que originó el 0-1 a otro que dio lugar al empate. Stoichkov se sacó un zapatazo de la chistera y su tiro desde la frontal, raso y ajustado a la cepa del poste, contó con la ayuda de Andrada. El meta del Zaragoza puso la mano blanda y no pudo evitar el 1-1.

Celebró Riazor, pero el Dépor quería más. Soriano, Villares y Luismi manejaron los hilos de un centro del campo que encerró al Zaragoza en la frontal de su área y que, con el balón en los pies, sufrió para salir con el balón ante la presión de Bil y Stoichkov. En los momentos en los que se estiraban, encontraban con facilidad las grietas en sus líneas. Y, si no, siempre quedó el recurso de cabalgar por los costados, con Ximo, Altimira y Quagliata como carrileros de excepción. Faltó brillantez en la toma de decisiones el último tercio, pero el 1-1 resultó escaso para un Dépor que se quedó con hambre camino de los vestuarios.

Segunda parte

Los blanquiazules dejaron al Zaragoza vivo antes del descanso y, en el segundo tiempo, la misión fue mucho más complicada. Los maños ganaron equilibrio con Cumic y Saidu en la medular y, aunque Luismi y Altimira llegaron a poner en aprietos a Andrada con un par de centros envenenados, pisar con peligro el área rival ya no fue tan sencillo. Por contra, los aragoneses mejoraron en salida de balón y llegaron a rozar el 1-2 en un centro raso que le ganó Dani Gómez a Comas y que Ferllo salvó a base de reflejos.

El Dépor necesitaba una descarga para recuperar el dominio del encuentro, pero los cambios tardaron en hacer efecto. No lo hizo la entrada de Cristian Herrera. Yeremay y Mulattieri salieron con un cuarto de hora por delante, pero al canario le faltó acierto al buscar el último pase. Con Escudero y Zaka, el técnico quemó las naves y lo apostó todo a colgar balones al área, pero el plan de emergencia salió bien. Ximo mandó un balón alto para Eddahchouri, que bajó el balón en posición legal para que Mulattieri llegase por detrás y armase un cañonazo raso que sorprendió a Andrada (2-1).

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Riazor celebró y alentó en los minutos de tensión y continuas idas y venidas de una portería a la otra. El Zaragoza probó, pero no inquietó en exceso a Ferllo mientras Soriano y Eddahchouri se quedaron a punto de sentenciar desde el centro del campo. No hizo falta el gol de seguridad para amarrar tres puntos