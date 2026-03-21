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4-2 | El Juvenil A del Deportivo se recupera de la Copa y vence al Compostela

Doblete de Dani y goles de Xian Gesto y Lucas Castro

Partido del Dépor juvenil ante el Rayo este curso

Partido del Dépor juvenil ante el Rayo este curso / Iago Lopez

RAC

El Juvenil A del Deportivo ya mira al futuro y olvida la Copa del Rey después del triunfo por 4-2 ante el Compostela en Abegondo. Tras el 3-3 de la semana en Pontevedra, el doblete de Dani y los goles de Xian Gesto y Lucas Castro le dieron la victoria al líder en un partido con cierta comodidad. Tiene tres puntos más que el Celta, que juega el domingo, pero los olívicos tienen dos partidos menos.

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