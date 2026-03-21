Deportivo
Antonio Hidalgo: «Tuvimos el pundonor de no dejar de creer, lo pusimos todo para ganar»
«La victoria parte de la afición, nos han soportado en los peores momentos de la segunda parte», indicó el técnico catalán
Antonio Hidalgo vivió el triunfo del Deportivo ante el Zaragoza lejos del banquillo, al cumplir ciclo de tarjetas amarillas. La distancia con sus jugadores, no obstante, no le impidió disfrutar de la victoria. «Las vistas son increíbles [desde la cabina en la que estuvo], pero no poder transmitir lo que quieres de manera directa es un poco frustrante», bromeó el técnico coruñés, de buen humor con los tres puntos y la plaza de ascenso directo garantizada una semana más.
«Sabíamos que el Zaragoza iba a competir a un gran nivel, pero nosotros hicimos una gran primera parte, controlamos el partido y tuvimos situaciones de gol para ampliar el marcador», valoró el preparador catalán sobre el acto inicial. En la cruz de la moneda, el tanto recibido y la segunda mitad. «Recibimos un gol demasiado sencillo. En la segunda parte, ellos estuvieron mejor, metieron a más mediocentros por dentro. Nosotros tuvimos el pundonor de seguir creyendo hasta el final, lo pusimos todo en el campo para ganar y acabamos con pocas piernas», indicó. «Apostamos por gente de ataque nos diese presencia y fluidez en la última línea. Siempre hay margen de mejora, pero estamos contentos con el resultado», dijo el técnico sobre los cambios.
Noche grande en Riazor
Punto y aparte mereció para el preparador del Deportivo el comportamiento de la masa social blanquiazul. «Lo de la afición ha sido un espectáculo. El recibimiento, la llegada... Tenemos que valorarlo como se merece. Sabíamos que veníamos de algún partido en casa en el que no estuvimos cómodos, pero nos han empujado hasta el final. La victoria parte de ellos, porque nos han soportado en los peores momentos durante la segunda parte», aseguró el entrenador de la escuadra coruñesa.
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