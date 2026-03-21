El deportivismo pone la primera piedra: bengalas y sentimiento blanquiazul antes del Dépor-Zaragoza

«Esto es el Dépor». Iker Flores, bufanda al cielo, puso al servicio del Dépor una de las miles de gargantas que vibraron en la previa del partido entre el conjunto blanquiazul y el Real Zaragoza. Con más de dos horas, Manuel Murguía no tenía más espacio y los aficionados llegaron a ocupar una parte del paseo. Era una noche grande de fútbol. Un partido para estar con el equipo. Y la afición, como siempre, no falló.

Los brazos al cielo de Antonio Hidalgo al bajar del autocar se mimetizaron con un ambiente de gala que impresionó incluso a Juan Carlos Escotet, presente, a lo alto, en uno de los accesos a la grada de Riazor, para observar desde arriba una estampa de unión y pasión que debe marcar el futuro del conjunto coruñés en Segunda División. El Deportivo se juega el ascenso a Primera y su hinchada volvió a poner la primera piedra.

Xane Silveira

El Deportivo llegada a Riazor entre miles de gargantas y bengalas

«Es una locura, esta es la mejor afición de España», expresó Iker, uno de esos jóvenes aficionados que llenan la grada de Riazor cada quince días y, en realidad, casi no recuerdan a su equipo en la élite del fútbol nacional. Han vivido barro y, ahora, es tiempo de disfrutar con la carrera por llegar a la máxima competición nacional.

El autobús fue puntual, pese a que llegar fue más difícil de lo esperado. Las bengalas inundaron un entorno que dejó patente las ganas de alegría de la afición. Las ganas, también, por dejar atrás ese ambiente enrarecido que ha acompañado en los últimos meses al equipo.

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Dos horas antes del encuentro, con un recibimiento más propio de mayo que de marzo, el calor se anticipó a la primavera con uno de esos momentos de conjunta y puro deportivismo. Entre el griterío, los cánticos, las pullas a los eternos rivales, los jugadores se empaparon de ese ambiente que debe ser el camino para el ascenso. El público deportivista, dos horas antes del encuentro, cumplió con su misión y cometido. La unión fue la previa en un duelo entre dos históricos del fútbol nacional.