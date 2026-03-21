Deportivo-Zaragoza: Riazor mueve primero

Partido a partido, final a final. El Deportivo regresa a Riazor este fin de semana para recibir al Real Zaragoza. Un clásico del fútbol español que se reedita lejos del entorno natural de ambos equipos. Son contextos diferentes para los coruñeses, que pelean por ascender; y un conjunto maño en zona de descenso y que ha empezado a ver algo de luz tras una temporada en las tinieblas más profundas. Con recibimiento previo, el equipo dirigido por Antonio Hidalgo no tendrá excusas para darle a su gente una victoria que permita seguir marcando el paso en una segunda plaza muy cotizada. Almería, Málaga, Castellón y Las Palmas aguardan un tropiezo más del equipo en casa.

Hay una deuda futbolística y numérica que queda en un segundo plano. El deportivismo se conjura para poner la primera piedra. Una vez suene el silbato, dependerá al 100% de los jugadores, pero tras la victoria en Ceuta, algo ha cambiado en el enrarecido ambiente coruñés que terminó con bronca y silbidos tras la derrota contra el Granada. Dos horas antes del encuentro, hablará la gente, la que durante años ha acompañado a su equipo en el peor momento de su historia y, ahora, ansía regresar a Primera División. La vía directa está al alcance de la mano, pero solo uno llegará a meta, con el Racing de Santander ya alejado.

Riazor decide. El Dépor ha sacado solo 22 puntos de 42 posibles en casa, un bagaje que le sitúa como el 12º mejor local. Una media tabla compensada con los excelsos números de visitantes. Ante el Zaragoza, el equipo de Antonio Hidalgo debe empezar a compensar una racha que puede marcar el ascenso, ya que siete de los últimos doce encuentros serán en el feudo blanquiazul. Es más, lejos de casa ha anotado una decena más de goles.

Yeremay, entrenando con el grupo esta semana / RCD

Las novedades del Dépor

Antonio Hidalgo recupera a Yeremay para la cita. El canario, en principio, no está para ser titular, pero poco a poco va avanzando en una pubalgia que le ha lastrado en los últimos tiempos y le ha dejado fuera de circulación las últimas tres semanas. Sin él, el equipo ha perdido a uno de los jugadores más diferenciales de la categoría. Además, esta semana fue operado David Mella, por lo que una semana más el colectivo debe dar un paso al frente. En Zubieta, fue Bil Nsongo; en Ceuta, Adrià Altimira. Este sábado se buscará de nuevo héroe inesperado en una etapa en la que el Dépor debe aprender a vivir sin dos de sus grandes talentos ofensivos. Sin desborde.

Lucas Noubi y Arnau Comas tendrán una prueba de fuego. En frente, un equipo valiente y agresivo que pondrá a prueba su concentración y su compenetración como pareja. Compartieron campo en Ceuta, pero no jugaban juntos desde el empate ante la UD Las Palmas, la primera y única vez que arrancaron juntos el partido en una línea de dos centrales. Miguel Loureiro es baja por lesión. El cercedense, el segundo futbolista con más minutos de la plantilla, solo por detrás de Mario Soriano, sufre un esguince de tobillo y no podrá participar. Tampoco Dani Barcia, sancionado tras ver la quinta amarilla en el Alfonso Murube.

Xane Silveira

Las dudas en el once titular

Las dudas surgen a partir de la medular. El Zaragoza podría replegar más bajo que el agresivo y valiente Ceuta. Si bien es cierto que la necesidad maña aprieta mucho más, el encuentro podría necesitar más pausa y elaboración en la sala de máquinas. Riki Rodríguez, suplente la jornada pasada, es el jugador que pide espacio en un 4-4-2 consolidado en las últimas dos jornadas. Diego Villares se ganó el repetir tras su buena actuación individual y Mario Soriano es intocable en el centro. Con Altimira estirando en la derecha, si Hidalgo repite el mismo plan, no quedan vacantes más allá de Stoichkov y Luismi, con quienes Hidalgo ha insistido durante todo el curso, pese a que ninguno de los dos atraviesa su mejor momento, en especial el gaditano, quien ha perdido espacio y protagonismo. Bil Nsongo, tras su gol ante el Ceuta, parece tener el sitio ganado.

El Real Zaragoza de David Navarro ha sufrido un importante cambio de mentalidad. Será titular Pablo Insua, otrora joven promesa del Deportivo, y ahora uno de los pesos importantes en el vestuario blanco. Se reencontrará con familiares y amigos en un partido muy especial para él. Al igual que Kenan Kodro, máximo goleador con siete tantos, llega físicamente más justo, pero lo hará en un momento clave de la temporada maña. Acuden a Riazor tras dos victorias consecutivas, algo que solo han logrado en dos ocasiones. A cuatro puntos de la salvación, vuelven a soñar con evitar caer a Primera Federación. Dani Tasende y Saidu o Mawuli Mensah son las novedades esperadas en el once titular visitante. Keidi Bare y Larios están sancionados; Valery, El Yamiq, Tachi y Guti, lesionados.

Los posibles onces de Deportivo y Zaragoza

XI Deportivo: Ferllo; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Arnau Comas, Quagliata; Altimira, Villares, Mario Soriano, Luismi Cruz; Stoichkov y Bil Nsongo.

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XI Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, Insua, Radovanovic, Tasende; Róber González, Francho, Mawuli Mensah, Pinilla; Kodro y Dani Gómez.