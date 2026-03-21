El Fabril, ojo avizor para recibir al Lealtad

Desde su última derrota, el Fabril ya ha arrancado 120 hojas del calendario y se ha asentado como líder de una Segunda RFEF en la que le restan siete finales para adueñarse de la plaza de ascenso directo. El filial blanquiazul recibe este domingo (17.00 horas) en el campo Arsenio Iglesias de Abegondo al Lealtad, penúltimo del grupo, en busca de un triunfo que le permita continuar una semana más en lo más alto y, además, superar los cuatro meses sin marcharse de un partido con las manos vacías.

Este Fabril no se desmarca del camino del trabajo y el esfuerzo. No se pierde en la ilusión de verse cada semana en lo más alto de una clasificación que, cada vez, le aproxima más a la Primera RFEF. Desde aquella derrota en Abegondo contra la Gimnástica Segoviana a finales de noviembre, los pupilos de Manuel Pablo suman ya quince encuentros consecutivos sumando, al menos, un punto. Así lo hizo la semana pasada, precisamente, en su visita al conjunto segoviano, rival directo por la primera plaza. Y de la misma manera pretende hacerlo este domingo al recibir a una Lealtad que, pese a estar a punto de caer al precipicio de la Tercera RFEF, ya le ha dado más de un disgusto a los equipos de la zona noble.

Las reflexiones del técnico

"No podemos creernos más de lo que somos. Los resultados han llegado a través del trabajo", advirtió Manuel Pablo a sus pupilos esta semana en la sala de prensa de Abegondo. El técnico canario no quiere ver ni un atisbo de relajación ni complacencia en su plantilla. Ni siquiera, cuando suma a la enfermería a Garrido y a Pablo Cortés. Además, queda pendiente del primer equipo. Ya no cuenta con Bil Nsongo, asentado en los planes de Antonio Hidalgo, y espera poder disponer de Samu, que pese a ir convocado contra el Zaragoza en Segunda, podría tener minutos frente al Lealtad.

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El Lealtad de Villaviciosa llega al campo Arsenio Iglesias con la necesidad de sumar con urgencia y de tres en tres para aferrarse a sus cada vez más remotas posibilidades de salvarse. Marcha penúltimo con 24 puntos y arrancó la jornada a ocho de salir del descenso. Sin embargo, Manuel Pablo sabe que no puede fiarse del conjunto asturiano. Aunque es uno de los peores visitantes de la categoría, ya venció al Oviedo Vetusta en el Requexón. Hace dos semanas superó en casa a la Gimnástica Segoviana y, en la primera vuelta, ya le arrancó un 0-0 al filial herculino. Sin miedo, pero sin exceso de confianza, el Fabril quiere elevar su racha sin perder por encima de los cuatro meses.