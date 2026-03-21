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Fútbol | Deportivo

Las notas del Deportivo contra el Zaragoza: Mario Soriano dirige los hilos

El centrocampista madrileño brilla en una noche en la que los delanteros dieron un paso al frente

Mario Soriano protege el balón ante la presión de Mensah.

Mario Soriano protege el balón ante la presión de Mensah. / Iago Lopez

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Deportivo se quedó con los tres puntos tras remontar (2-1) contra el Real Zaragoza aupado por los goles de sus delanteros, Stoichkov y Mulattieri. Sin embargo, detrás de los goles estuvo la mano y el ingenio de un Mario Soriano que volvió a ser una pesadilla para los rivales.

El mejor

Mario Soriano (8): Gobernó el partido en los mejores minutos del Dépor. Desquició al Zaragoza.

El once inicial

Álvaro Ferllo (6): Pudo hacer más en el gol, pero se redimió con un paradón en el segundo tiempo.

Ximo Navarro (7): Volvió a demostrar que es un lateral diferencial en defensa y en ataque.

Lucas Noubi (6): Mostró contundencia en los duelos aéreos y en los despejes. Erró algún pase comprometido.

Arnau Comas (5): Mostró dificultades para cubrir con solvencia los desmarques de Dani Gómez.

Quagliata (6): Puso en aprietos a Róber González y Aguirregabiria con sus arrancadas en velocidad.

Altimira (6): Creó mucha inquietud con sus centros y se asoció de lujo con Ximo en la derecha.

Villares (6): Equilibró el centro del campo y empujó en los momentos de mayor dominio.

Luismi Cruz (6): Tuvo más chispa que en los partidos anteriores. Faltó acierto en los pases clave.

Stoichkov (7): Empató con un zapatazo. Se le vio con más chispa, pero pecó de exceso de confianza.

Bil Nsongo (6): Rozó el gol del empate. Buenas acciones en la presión y en apoyo al centro del campo.

El banquillo

Cristian Herrera (5): Pasó desapercibido.

Yeremay (6): Regreso discreto de la pubalgia.

Mulattieri (7): Firmó el gol de la victoria con un tiro raso.

Eddahchouri (6): Dio un pase clave para amarrar los tres puntos.

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