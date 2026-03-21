Las notas del Deportivo contra el Zaragoza: Mario Soriano dirige los hilos

El Deportivo se quedó con los tres puntos tras remontar (2-1) contra el Real Zaragoza aupado por los goles de sus delanteros, Stoichkov y Mulattieri. Sin embargo, detrás de los goles estuvo la mano y el ingenio de un Mario Soriano que volvió a ser una pesadilla para los rivales.

El mejor

Mario Soriano (8): Gobernó el partido en los mejores minutos del Dépor. Desquició al Zaragoza.

El once inicial

Álvaro Ferllo (6): Pudo hacer más en el gol, pero se redimió con un paradón en el segundo tiempo.

Ximo Navarro (7): Volvió a demostrar que es un lateral diferencial en defensa y en ataque.

Lucas Noubi (6): Mostró contundencia en los duelos aéreos y en los despejes. Erró algún pase comprometido.

Arnau Comas (5): Mostró dificultades para cubrir con solvencia los desmarques de Dani Gómez.

Quagliata (6): Puso en aprietos a Róber González y Aguirregabiria con sus arrancadas en velocidad.

Altimira (6): Creó mucha inquietud con sus centros y se asoció de lujo con Ximo en la derecha.

Villares (6): Equilibró el centro del campo y empujó en los momentos de mayor dominio.

Luismi Cruz (6): Tuvo más chispa que en los partidos anteriores. Faltó acierto en los pases clave.

Stoichkov (7): Empató con un zapatazo. Se le vio con más chispa, pero pecó de exceso de confianza.

Bil Nsongo (6): Rozó el gol del empate. Buenas acciones en la presión y en apoyo al centro del campo.

El banquillo

Cristian Herrera (5): Pasó desapercibido.

Yeremay (6): Regreso discreto de la pubalgia.

Mulattieri (7): Firmó el gol de la victoria con un tiro raso.

Eddahchouri (6): Dio un pase clave para amarrar los tres puntos.

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