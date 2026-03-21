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RC Deportivo - Real Zaragoza, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Encuentro de Segunda División
Derrota confirmada. Pierde 0-4 el Racing en casa ante el Albacete
En 45 minutos momento especial en los alrededores de Riazor
El Dépor organiza un recibimiento en Riazor antes del partido ante el Zaragoza
En Zaragoza por A Coruña
Así lo ve Hidalgo
El Zaragoza, quien parecía desahuciado, llega al encuentro después de dos triunfos seguidos
La gran noticia de hoy es el regreso de Yeremay, aunque se espera que el canario partia desde el banquillo
En Santander pierde el Racing 0-2 ante el Albacete. Los cántabros con uno menos
El Deportivo aspira a recuperar la segunda plaza
Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor pierde la segunda plaza, pero aspira a recuperarla
Nuestra previa
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