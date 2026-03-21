Stoichkov: "Cada uno barre para su casa, el 2-1 no es falta"

El goleador Stoichkov dio su opinión sobre el 2-1 que el Zaragoza reclamaba que fuese anulado. «Cada uno barre para su casa, yo creo que no es falta. Se necesita mucho más para quitar un gol. Contento por la victoria», razona un delantero que logró el 1-1, una acción que explica. «Recibo, que sé que Mario (Soriano) me ve mucho, intento controlar y le bota antes y eso creo que despista al portero», apunta un futbolista maravillado por el ambiente: «Hay que darle las gracias, el recibimiento un espectáculo. Nunca he vivido esto en otro lado. Con el apoyo se nota en los últimos minutos».