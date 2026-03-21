Stoichkov: "Cada uno barre para su casa, el 2-1 no es falta"
«Hay que darle las gracias (a Riazor), el recibimiento un espectáculo. Nunca he vivido esto en otro lado. Con el apoyo se nota en los últimos minutos».
El goleador Stoichkov dio su opinión sobre el 2-1 que el Zaragoza reclamaba que fuese anulado. «Cada uno barre para su casa, yo creo que no es falta. Se necesita mucho más para quitar un gol. Contento por la victoria», razona un delantero que logró el 1-1, una acción que explica. «Recibo, que sé que Mario (Soriano) me ve mucho, intento controlar y le bota antes y eso creo que despista al portero», apunta un futbolista maravillado por el ambiente: «Hay que darle las gracias, el recibimiento un espectáculo. Nunca he vivido esto en otro lado. Con el apoyo se nota en los últimos minutos».
- El Concello de A Coruña reparcela el antiguo cuartel de Agrela para quedarse con parte de la finca y dedicarla a 'servicios públicos
- El caso del edificio Fenosa regresa al Supremo y sentará jurisprudencia en toda España
- Inditex: su facturación 'online' supera los ingresos anuales de más de la mitad de empresas del Ibex 35
- El local de A Coruña que vende miles de hamburguesas a 4 euros en el Agra: 'Esto es un barrio trabajador y el esfuerzo económico no debe salir de lo normal
- José Ramón se jubila tras casi medio siglo en Gadisa: 'Cuando empecé a trabajar éramos 40 y ahora somos más de 8.000
- Ni Vigo ni Pontevedra: los gallegos más felices viven en estos 3 municipios de A Coruña
- El Concello de A Coruña intenta por tercera vez recuperar los 'parkings' de María Pita, plaza de Galicia, San Cristóbal y Mestre Mateo
- Las escalas de cruceros seguirán batiendo marcas en A Coruña: el Puerto espera que lleguen dos viajeros por cada vecino