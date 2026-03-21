Así vivió Juan Carlos Escotet el recibimiento de Riazor al Deportivo antes del partido ante el Zaragoza

En contadas ocasiones se ha sentado en el palco de autoridades, pero rara es la ocasión que Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo y de Abanca, se pierde un partido del equipo coruñés en Riazor, siempre en su palco privado de Preferencia. Fiel a esa costumbre de cada quince días, se le pudo ver en la llegada del equipo al estadio media hora antes del inicio del encuentro ante el Zaragoza, en el que el equipo coruñés podía recuperar la plaza de ascenso directo que le arrebató el viernes el Almería.

Desde la parte central de la rampa por encima de la Deportienda y cámara en mano, siguió atentamente cómo el autobús encaraba el paseo y se acercaba a la puerta cero por la calle Manuel Murguía que estaba vallada, pero llena de deportivistas con bengalas y bufandas en mano. Grabó con el móvil, lo siguió con la mirada, mientras los jugadores descendían del bus, con Yeremay entre ellos. Antonio Hidalgo fue uno de los más enérgicos en sus gestos.

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Así fue el recibimiento de la afición a la llegada del Deportivo en Riazor para el partido ante el Zaragoza / Iago López

Semana de Riazor

Juan Carlos Escotet está presente en el partido junto a sus allegados después de una semana importante para el futuro de A Coruña y del propio club y Riazor por la renuncia a Riazor y la firma de ese acuerdo para renovar toda la Ciudad Deportiva de Riazor. Aún quedan por desvelar detalles, pero desde la entidad, el consejo y la propiedad ven con optimismo el futuro con un proyecto alejado de las exigencias de FIFA y ajustado a lo que necesita el equipo y la ciudad.