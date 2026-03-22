3-1 | El Fabril gana con una mano atada a la espalda

El Fabril no levanta el pie del acelerador y vuelve a tomar ventaja en lo alto de la clasificación de Segunda RFEF. El filial blanquiazul aprovechó el pinchazo del Oviedo Vetusta y doblegó (3-1) al Lealtad de Villaviciosa en Abegondo para ponerse con cuatro puntos de renta en lo más alto de la clasificación. Un doblete de Dipanda y un cañonazo de Mane allanaron el camino en un duelo que pudo torcerse con la expulsión de Mario Nájera. Los de Manuel Pablo disimularon la inferioridad numérica y sentenciaron el choque antes de que el árbitro igualase las fuerzas al echar a otro jugador del conjunto asturiano.

Era una tarde idónea para continuar con la racha de cuatro meses sin conocer la derrota. Y al plan de partido de Manuel Pablo, que hizo rotaciones en su once titular habitual, le acompañó la falta de tino de los jugadores del Lealtad. Jesús Palomeque se durmió al controlar el balón y Dipanda se lo robó para cabalgar en solitario hacia el área y batir a Junquera con un tiro cruzado (1-0). Seis minutos necesitó el Fabril para asestar el primer golpe, pero pudo tirarlo todo por la borda de inmediato con la expulsión de Nájera. El riojano recibió una falta por agarrón de Jaime Felgueroso y el árbitro le mostró la roja directa por encararse con su adversario y darle un empujón.

Los asturianos dieron un paso al frente para tratar de aprovechar la ventaja numérica y llegaron a asustar a Hugo Ríos con algún envío a balón parado, pero fueron más jugadas aisladas que un dominio constante. El Fabril mostró sus colmillos afilados en cada transición que sobrepasaba el círculo central y, con la calidad diferencial de un Noé Carrillo estelar, logró doblar su renta. El mediocampista quebró a un jugador y atrajo a otros tres entrando al área para asistir a Dipanda, que embocó sin oposición en el balcón del área pequeña (2-0). El Lealtad logró recortar las diferencias con una buena acción en la frontal que culminó Nacho Estrada para llegar 2-1 al descanso.

Segunda parte

Manuel Pablo sentó a Héctor Areosa en el paso por los vestuarios y le dio entrada a Mane en el inicio del segundo acto. El senegalés solo necesitó cinco minutos para firmar el golazo de la tarde. Recibió un envío en profundidad de Iker Vidal y, desde la frontal, clavó un cañonazo cruzado en la escuadra de la portería del Lealtad (3-1). Si el marcador ya favorecía al Fabril, Jaime Felgueroso terminó de enterrar el hacha de guerra de los asturianos. Intentó rematar con la mano un centro a los dominios de Hugo Ríos, pero el árbitro lo vio y le mostró la cartulina roja.

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En igualdad numérica, diez contra diez, ya no hubo más giros de guion. Mané y Dipanda buscaron un botín mayor con sus arrancadas y el juvenil Iker Gil, que entró en el último cuarto de hora, llegó a festejar un tanto que no subió al marcador por fuera de juego. No hizo falta para amarrar el triunfo gracias a los reflejos de Hugo Ríos. Evitó en un par de ocasiones que Saza, con un cabezazo, y Omar Hernández, con un disparo a bocajarro, apretasen el marcador. Papa Samsou, en el último minuto, perdonó el cuarto gol tras un jugadón de Mane. 3-1 definitivo para un Fabril que suma ya cuatro meses sin perder y resta una jornada en su camino hacia el ascenso directo.