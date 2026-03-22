Altimira y Ximo ponen color y ritmo a la banda derecha del Deportivo

El Deportivo venció ante el Real Zaragoza y suma ya cuatro triunfos en los últimos cinco partidos. Una racha que le permite dormir segundo, empatado con el Almería, y con un liviano margen sobre sus perseguidores, en una carrera agónica en la que Riazor ha dado el primer gran empujón de la temporada. En un duelo con dos tiempos muy marcados, Ximo Navarro y Adrià Altimira destacaron en una banda derecha que fue uno de los focos principales del ataque coruñés. A los nueve minutos, Bil Nsongo tuvo la primera tras un centro del catalán, en una exhibición de velocidad, potencia y desborde de ambos carrileros, quienes parecen entenderse a la perfección tras dos partidos consecutivos compartiendo carril ante la baja de David Mella.

Ha nacido una nueva pareja en el carril derecho del Deportivo. Antonio Hidalgo tenía claro que Adrià Altimira, quien ya había actuado como extremo en el pasado, podía cumplir a la perfección con las necesidades de amplitud horizontal y verticalidad del esquema. Sin Mella, el extremo más puro de la plantilla, y sin Yeremay, quien reapareció este fin de semana tras cuatro jornadas fuera, el técnico catalán dio otra vuelta de tuerca a la idea del equipo, otorgando las bandas a sus dos carrileros. A la izquierda, Giacomo Quagliata, como un bandolero, solo contra el peligro. Al menos hasta que el canario volvió a pisar césped y el italiano volvió a encontrar en el 10 su mejor punto de apoyo. Por la derecha, Alti y Ximo, en otro regreso del de Guadahortuna, pieza clave desde que aterrizó en A Coruña.

El Dépor, sin sus dos niños, ha buscado llegar a portería rival por los costados, dejando el pasillo interior a las apariciones de Luismi Cruz y Stoichkov. El primero, partiendo desde la izquierda. Una zona antinatural para un zurdo, pero a la que el gaditano ha tenido que adaptarse para que el ecosistema fluyese bien. El diestro, que volvió a anotar y suma dos goles en sus últimas cuatro titularidades, ocupa una posición similar con balón, buscando ambos influenciar a espaldas de los medios rivales. Deberá volver a darle una vuelta Hidalgo en Gijón, donde no podrá contar con el jugador cedido por el Granada. Cumple ciclo de tarjetas tras ver la quinta y pondrá fin a su mayor racha como titular (hasta ahora había acumulado tres duelos consecutivos de inicio en dos ocasiones).

La posición media del once titular del Dépor durante el partido / Sofascore

Alti y Ximo, pareja vertical para llegar en velocidad

El de Guadahortuna y el de Cardedeu fueron un dolor de cabeza constante para el Real Zaragoza, que tuvo que modificar su formación y sus posiciones para defender la banda. Altimira cerró, tras 63 minutos, su partido con cuatro centros al área. Uno de ellos sirvió para conectar con Bil Nsongo, que se quedó cerca de anotar con un buen testarazo picado que salió desviado. No se quedó ahí la participación del catalán, que acertó 20 de 24 pases en campo rival, dos de ellos en largo, e incluso probó un tiro que se fue alto, intentado emular el golazo anotado una semana antes en el Alfonso Murube.

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Ximo Navarro, por su parte, completó los 90 minutos del encuentro por primera vez desde la jornada 7 ante el Eibar. Riazor ya echaba en falta al potente carrilero andaluz que siempre ha volado en el carril del 2. Ambos se asociaron con peligro, se doblaron, y dieron velocidad y dirección a los ataques blanquiazules, que encontraron en ambos un punto de vértigo extra que le vino bien. Ximo, que tuvo un tiro en la segunda mitad tras un contraataque, se fue con ocho contribuciones defensivas, destacando cuatro intercepciones, dos despejes y dos entradas ganadas, así como un 85% de precisión en el pase.