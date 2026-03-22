Así está la clasificación de Segunda División: El Deportivo recupera la segunda plaza

La Segunda División entra en su jornada 31 con varios partidos decisivos en la zona alta y baja de la clasificación. El Deportivo, segundo en Liga, buscaba el sábado ante el Real Zaragoza sostener su puesto de ascenso directo, aunque eran varios los candidatos a destronar al cuadro dirigido por Antonio Hidalgo. El Almería, con el que los blanquiazules empataban a 52 puntos, aunque con el golaverage particular favorable a los coruñeses, arrancaba la jornada el viernes ante el Huesca y le ganó 1-3, con lo que se hizo con ese puesto de ascenso directo y dejó al Dépor tercero.

El fútbol no para en una Segunda División que se acerca a su final. Quedaban doce jornadas para el cierre, y el Dépor tenía y tiene todo al alcance de su mano. En una semana de reencuentros en Riazor, con una previa inmejorable y recibimiento al equipo antes de arrancar, el objetivo blanquiazul pasaba por seguir ganando y hacerse fuerte en la segunda plaza. Por encima, el Racing de Santander disparado con 59 puntos, siete más que sus dos inmediatos perseguidores. El líder jugó este sábado a las 16.15 ante el Albacete, un duelo que perdió 0-4.

Los partidos de los rivales directos del Deportivo

El Almería fue el primero en jugar. El conjunto indálico se enfrentaba este viernes a las 20.30 ante el Huesca. Ganó y durmió segundo a la espera de lo que hiciese el Dépor ante el Real Zaragoza en Riazor. El equipo dirigido por Rubi llegaba a la cita tras cinco victorias, un empate, y una derrota, esta última ante los maños. Suma un triunfo más.

El Málaga iba a acabar su partido con tiempo para ver qué hace el Deportivo. Los boquerones visitaban al Cádiz de Sergio González, quien se estrenó con victoria ante el Mirandés en su regreso a la Tacita de plata. Los de la Rosaleda estaban a un punto del Dépor y lo superaron con el triunfo por 0-3. El triunfo del Dépor por 2-1 sobre la hora con ese gol de Mullattieri volvió relegar a los dos equipos andaluces a la tercera y la cuarta plaza, respectivamente. El Dépor es segundo.

El Castellón, que suma tres derrotas consecutivas y cuatro semanas sin ganar, regresan a casa ante la Cultural Leonesa de Rubén de la Barrera. El coruñés todavía no ha podido ganar y los culturalistas están cada vez más lejos de la permanencia. Actualmente, siete puntos les separa de la salvación.

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La UD Las Palmas, que cayó la jornada pasada ante el Albacete tras ver cómo le remontaban en el tiempo de descuento, jugará el domingo ante el Real Sporting, otro de los candidatos a alcanzar el play off de ascenso, y con otro exdeportivista en el banquillo, Borja Jiménez, buscando hacer un favor al club coruñés.