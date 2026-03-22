Irene Ferreras: "En el Deportivo no querían que empezase la temporada, pero no fueron valientes"

El Deportivo Abanca recibe el lunes al Granada (19.30 horas, DAZN y Teledeporte). Será un partido especial y, nuevamente, el reencuentro de Irene Ferreras con el conjunto coruñés. La entrenadora madrileña pasó más de dos cursos en Abegondo, en los que logró el ansiado regreso a Liga F. Sin embargo, a finales de noviembre de 2024 fue destituida. Un momento que recuerda con pena después de varios meses en los que se sintió aislada y "dejada de lado" en el proyecto de Primera División. En su corazón, no obstante, se queda con lo postivo: "Volví a Riazor, corearon mi nombre, y siete futbolistas me regalaron su camiseta".

Reciben el lunes al Dépor. ¿Qué rival espera y cómo ve su evolución respecto al duelo de la ida?

Espero un partido diferente porque creo que fue uno de los peores partidos que hemos hecho en la temporada. Creo que será un partido igualado, dos equipos que quieren proponer, tenemos que ser conscientes de que por momentos seguramente nos quiten el balón, no nos puede deteriorar eso tampoco a nivel mental y sabiendo la calidad de las jugadoras que tenemos delante. Al Dépor lo veo un equipo con muchísimo potencial, con capacidad para hacer daño a cualquier rival, pero con una temporada muy irregular. Las jugadoras que he tenido las conozco perfectamente, sigo viendo patrones y automatismos, y luego todo lo que han ido incorporando que evidentemente ha aumentado las prestaciones.

¿Le cambia algo la semana? No sé si se le remueve algo en estos días previos, o si le llegan más mensajes de lo habitual.

La semana de la ida sí que fue un poco diferente porque era ese volver a reencontrarte con todo. Esta semana ha sido con mucha normalidad. Nosotras estamos centradas en hacer bien lo nuestro, en intentar sumar cada partido, sabiendo que cada día contra cualquier equipo lo tenemos muy difícil. Somos un equipo que sabemos que tenemos que ir al límite en todo y ahora la ilusión ya no solo por ser ante el Dépor, la ilusión de intentar hacer un buen partido, de sumar si podemos de tres y seguir manteniendo brecha respecto a la zona baja de la clasificación. Para nosotras incluso quedar por encima del Dépor, con la diferencia de presupuestos y de proyecto, sería un éxito.

Ha trabajado varios años con muchas jugadoras que siguen en la plantilla. ¿Otorga alguna ventaja?

Intentamos siempre ser profesionales y conocer a todos los rivales. Sobre todo cuando has tenido jugadoras en tu fila puedes tener información más detallada de cómo son, de cómo se pueden comportar en el campo, pero luego al final el balón rueda y las jugadoras son las que juegan, interpretan y solucionan los problemas en el campo. Por lo tanto, no lo considero tampoco una ventaja, sí que es cierto que intentamos, como te digo, tener la idea más o menos de lo que puede pasar en el campo para reducir incertidumbre, pero como hacemos con cualquier equipo.

La gran amenaza sigue siendo Ainhoa, pero ahora se ha sumado a Espe Pizarro. ¿Cambia el foco?

Sabemos que Ainhoa es un peligro por sí misma, es una jugadora que, incluso sin estar muy conectada, es capaz de marcar la diferencia en todas las acciones que ella domina. Espe igual, al final es una futbolista que ha sumado con mucha mordiente, que tiene gol, que es muy llegadora. El Dépor te puede hacer mucho daño a la espalda, con velocidad, con talento y asociación de jugadoras de última línea, en transición también. Creo que es un equipo peligroso y que al final tampoco hay que mirar nombres propios, sino tratar de estar lo más sólidas posible, de controlar bien esas situaciones de espalda y protegernos con balón, jugando con personalidad, con valentía para tratar de hacerle daño a ellas, que creo que podemos hacerlo.

Irene Ferreras, durante un partido en Riazor. / Carlos Pardellas

Irene Ferreras recuerda su etapa en el Dépor Abanca

Ha pasado año y medio desde su salida. ¿Cómo recuerda su etapa en el Dépor?

El Dépor siempre va a ser un club al que voy a estar eternamente agradecida por lo que he vivido allí. Fue precioso y determinante en mi carrera. Creo que he vivido una de las cosas más importantes y más bonitas que podía vivir como entrenadora. Pero lo que entiendo yo como Dépor. Hay ciertas personas que no entiendo como Dépor ni las recuerdo tampoco con ese cariño, porque siento que tampoco fueron personas que me ayudaran en su momento. Trato de mirar hacia adelante mi carrera, estoy muy feliz ahora en el Granada, se me dio la oportunidad de volver a iniciar un proyecto, se me ha dado confianza durante toda la temporada y creo que eso no está pagado. Al final, cuando estás trabajando en un sitio donde te quieren, donde te apoyan, donde cada cosa se afronta de manera colectiva y mirando siempre por el bien del equipo, creo que estoy donde tengo que estar y la vida te lleva muchas veces por donde tienes que acabar.

¿Sintió falta de apoyo cuando llegó a Liga F?

No fue falta de apoyo, directamente fue... No sé cómo decirte. Al final, después del ascenso, no vas a encontrar una entrevista mía. Yo creo que el club lo que quiso es hacer el proyecto por su cuenta, dejarme a un lado, pero no tuvo la valentía de echarme en su momento. Yo tenía contrato en activo y no tuvo la valentía. Entonces, al final, lo que creo que pasó fue que la idea era que iniciase la temporada. Era una temporada difícil, un equipo recién ascendido. Es normal que fuésemos a tener más resultados negativos que positivos, por lo menos en el primer tramo, y yo creo que esperaron de manera natural a tener la ocasión de echarme y ya está. No es que fuera falta de apoyo, directamente no hubo apoyo.

"Yo lo pasé muy mal, creo que no merecía eso después de dos años dejándome la vida allí" Irene Ferreras

Es un relato duro tras dos temporadas consecutivas y un ascenso.

Yo creo que todo el mundo lo sabe. Me tiré todo el verano sin poder participar en nada de la plantilla, quedando una semana para empezar, se me comunica que voy a continuar. Que eche una mano con las jugadoras que hay que incorporar, porque, bueno, quizá no tenían ese conocimiento que consideraban que tenían, y fue todo muy difícil, muy difícil. Yo lo pasé muy mal, creo que no merecía eso, después de dos años dejándome la vida allí. Pero, bueno, la vida ya está, continúa, hay otros proyectos, hay otras experiencias. Yo guardo con cariño al Dépor, de corazón. La gente del Dépor, los trabajadores de allí, la gente con la que trabajaba en Abegondo, y a la afición, a la ciudad. Para mí ha sido un sitio donde he sido la persona más feliz del mundo. Pero a nivel deportivo, lo que yo sentí, lógicamente, y que tampoco nunca lo he dicho claramente, pero creo que todo el mundo lo interpretó, es que no se quería que Irene Ferreras empezase la temporada. Lo que pasa es que creo que no se fue valiente porque importaba más el que dirán que lo que querían hacer. Dejaron que las cosas pasaran y ya está. La vara de medir siempre ha sido diferente para unos que para otros. Una vez pasa, en la vida vas aprendiendo y te vas quedando con lo bueno. Y yo me quedo con lo bueno, me quedo con que fui a Riazor y siete futbolistas me regalaron su camiseta. Me quedo con muchas cosas, con la afición coreando a mi nombre al final. Para mí va a ser siempre un lugar especial. Yo quiero mucho al Dépor de corazón y le deseo lo mejor a todas las personas buenas que hay ahí.

Irene, durante la ida / Carlos Pardellas

¿En esa huella positiva está el día el ascenso, con más de 14.000 personas? Cuesta creer que se pueda repetir algo así.

Fue una cosa mágica, la verdad, lo recuerdo con muchísimo cariño. Es uno de esos momentos que llevas toda la vida luchando en el fútbol y de repente tienes esos momentos de magia que vas a recordar para siempre. Lo vivido ese día, cómo respondió la afición, y cómo sentíamos que arropa de todo el mundo. Al final, como dije en su día, llegamos a la meta todos juntos y con la gente que había estado ahí tirando en el carro cada día.

"Me quedo con muchas cosas, con la afición coreando a mi nombre al final. Para mí va a ser siempre un lugar especial. Yo quiero mucho al Dépor de corazón y le deseo lo mejor a todas las personas buenas que hay ahí" Irene Ferreras

El momento del Granada

Seis victorias, un empate y una derrota en 2026. ¿En qué momento llega el Granada? ¿Qué ha cambiado en el equipo?

Cambiar no ha cambiado nada. Yo creo que es dar un poco de tiempo a las cosas. Veníamos de un proceso de reconstrucción, con salida de muchas jugadoras importantes. Era ir poniendo un poco las piezas en su sitio. Al principio intentas transmitir las cosas básicas para poder competir poquito a poco, a base de ir sumando experiencias, ensayo-error. Tenemos una plantilla muy cortita y, al final, el último tramo del año nos costó por bajas, fatiga, también por el calendario, que fue complicado. Es verdad que hemos encarado el 2026 con mucha energía, nos han ido saliendo bien las cosas, y ahora mismo estamos en un gran momento. No solo de resultados, también de juego. Cuando hablamos muchas veces de ese proceso, empiezas a vislumbrar las cosas meses después, y yo veo al equipo que va asimilando muchas de las cosas que llevamos muchos meses trabajando.

El proyecto venía de un año histórico. ¿Cuál era la mayor dificultad?

Un poco eso, ¿no? La expectativa, la comparación, el que externamente la gente creyera que iba a ser lo mismo, que iba a ser fácil. Al final era volver a recalcular el objetivo, que era la permanencia, y sigue siendo la permanencia. A partir de ahí, construir lo que pudiéramos de cara a un proyecto a medio plazo. Por suerte, creo que el club lo tuvo claro desde el principio. También que íbamos a tener una plantilla muy justa en cuanto a número de futbolistas y también el buscar esa fortuna de no tener igual lesiones de larga duración, y que las jugadoras que venían sin experiencia en Primera División se adaptaran rápido a la categoría. Por lo tanto, creo que eso era lo más complicado, que no nos lastrara quizá una temporada difícil y que entendiéramos el momento en el que estábamos como club.

Actualmente están en octava posición, con 32 puntos. ¿La confianza de los resultados ha permitido elevar el nivel?

Es verdad que durante la temporada no hemos hablado mucho de permanencia, creo que nos hemos centrado mucho en el día a día, que esa ha sido la clave. Creo que gracias a los buenos resultados de las últimas jornadas nuestras miras son hacia futuro, hacia querer crecer como equipo, a mejorar cada día. No podemos tampoco relajarnos en tener el objetivo casi en la mano. Yo creo que al final el equipo se define por ser un equipo con un hambre cada día y que quiere practicar un buen fútbol. Para eso necesitamos trabajar cada día muy bien, que cada jugadora se vaya exigiendo individualmente y yo creo que vamos por el buen camino. La verdad es que es una gozada el día a día aquí, disfruto mucho con la plantilla que tengo, son jugadoras que quieren aprender, un vestuario muy familiar y desde ahí nos pasamos en ese trabajo, en esa energía que tenemos en el vestuario y mirando para arriba con optimismo.