Las peñas del Sporting no acudirán al partido ante el Deportivo en El Molinón

Las peñas del Sporting mantienen su protesta y no acudirán al Sporting-Deportivo. Unipes (Unióin de Peñas sportinguistas) ha anunciado que, tras la reunión mantenida con el club y en la que no se llegó a un consenso por el polémico día del club, van a seguir adelante con la iniciativa de no entrar al estadio para el partido. La decisión ha sido tomada por unanimidad entre todas las peñas que siguen mostrando su descontento con la medida adoptada por el club.

Desde Unipes consideran "un precio abusivo" los 22 euros que tienen que pagar los socios adultos para acudir al encuentro e instan a sus asociados a secundar la protesta con su ausencia para un partido "trascendental y frente a un rival directo en el que, en vez de priorizar lo deportivo alentando el apoyo de la afición para lograr el objetivo final, se prioriza una vez más lo económico", señalan desde la entidad.

Esta drástica decisión llega después de que este viernes el Sporting sentara en una mesa de diálogo a Unipes para intentar llegar a un acuerdo entre las partes. La principal medida que solicitaron los aficionados fue rebajar el precio del suplemento hasta los 15 euros, propuesta que no fue aceptada por el club.

Dani Barcia en el partido ante el Sporting de Gijón / Casteleiro/Roller Agencia

Nuevo comunicado de las peñas del Sporting antes del duelo ante el Deportivo

En el nuevo comunicado, Unipes se muestra tajante no solo con el asunto del día del club, sino también con otras cuestiones que se mantienen latentes entre el sportinguismo y que llevan tiempo siendo una cuestión de disputa entre afición y club. "A ello se sumaron otras propuestas de calado para el corto y medio plazo, como la reforma del estadio El Molinón y su grada visitante para poder acoger más aforo y, gracias a eso, favorecer el desplazamiento de la afición rojiblanca a otros campos; la firme preocupación por la deriva del proyecto deportivo, instalado en la mediocridad de vagar por Segunda División, instalados en mitad de tabla, con el objetivo de hacer 50 puntos y sin opciones reales de luchar por cotas mayores; la incertidumbre ante el desmantelamiento del fútbol base de la Escuela de Fútbol de Mareo, antaño referente nacional; la ampliación de la grada de animación; o el elevado precio de los abonos, los más caros de la categoría", reza el escrito de Unipes que cierra con rotundidad. "Es el momento de plantarse, por el Sporting y el sportinguismo".