Stoichkov vio la quinta amarilla y será baja ante el Sporting

El delantero gaditano fue amonestado en el principio de la primera parte tras cortar un contraataque del Real Zaragoza. Stoichkov, que llegaba con cuatro amarillas a la cita, vio la quinta y le tocará cumplir ciclo en El Molinón el próximo fin de semana. El 22 venía siendo importante para Hidalgo, con dos goles y una asistencia en sus últimas cuatro participaciones, todas como titular.

Están con cuatro amarillas Diego Villares, Yeremay Hernández, Adrià Altimira y José Ángel