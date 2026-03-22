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Stoichkov vio la quinta amarilla y será baja ante el Sporting

Villares, Yeremay, Altimira y José Ángel llevan cuatro

Stoichkov celebra su gol ante el Zaragoza

Stoichkov celebra su gol ante el Zaragoza / Iago Lopez

RAC

El delantero gaditano fue amonestado en el principio de la primera parte tras cortar un contraataque del Real Zaragoza. Stoichkov, que llegaba con cuatro amarillas a la cita, vio la quinta y le tocará cumplir ciclo en El Molinón el próximo fin de semana. El 22 venía siendo importante para Hidalgo, con dos goles y una asistencia en sus últimas cuatro participaciones, todas como titular.

Están con cuatro amarillas Diego Villares, Yeremay Hernández, Adrià Altimira y José Ángel

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