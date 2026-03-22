Yeremay reaparece tras cuatro jornadas y pone en pie a Riazor

El canario salió a calentar por primera vez cuando se cumplía la hora de juego. Riazor celebró el regreso de su 10, que, aunque ha notado el parón, dejó varios detalles de su calidad individual. Yeremay fue baja por sanción en Zubieta, y desde entonces ha estado fuera por pubalgia. Frente al Zaragoza, sin poder mostrar su máxima versión, tiró de recursos y se ganó el aplauso de la grada.