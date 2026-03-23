1-0 | Castigo merecido para un Dépor Abanca inocuo

El Dépor Abanca se quedó con las manos vacías en un encuentro en el que confió en sacar un empate de mínimos. El conjunto blanquiazul cayó derrotado (1-0) en su visita al Granada tras un duelo muy escaso en labores ofensivas. Aunque la defensa pareció sostener los hilos, una horrible salida por alto de Inês Pereira permitió a Laura Pérez decantar el duelo a favor de las nazaríes al final del tiempo reglamentario.

Un horario atípico dio pie a un encuentro de empate técnico en la primera mitad. El Dépor Abanca avisó primero con un disparo desviado de Paula Gutiérrez, que no pudo aprovechar un mal despeje de la zaga granadina. Mientras las rojiblancas confiaban en las incorporaciones al ataque de Manoly por el costado izquierdo, las de Fran Alonso se vieron bloqueadas en ataque con el cambio de bandas entre Ainhoa Marín y Espe Pizarro. La catalana, con alguna conducción hacia la frontal del área, dio más sensación de peligro, pero su remate lo tapó una rival y Marisa no pudo convertir el rebote en un disparo a portería.

El Granada subió una marcha antes del descanso y creó suficientes ocasiones para adelantarse en el marcador. Samara evitó con un despeje providencial que Keefe empujase a placer un centro que buscaba el segundo palo e Inês Pereira, con par de paradas a Laura Pérez, conservó el 0-0 camino de los vestuarios.

Segunda parte

Toda la acción que escaseó en el primer acto, floreció en los primeros instantes del segundo. El Granada se volcó en ataque por los costados. Laura Pérez y Manoly probaron dos chuts cruzados que no encontraron portería y Andrea Gómez probó a Inês Pereira tras sentar a Samara y tirar con poco ángulo. El Dépor necesitaba una reacción inmediata y la encontró en un buen pase filtrado de Ainhoa para un tiro tapado de Marisa. No fue suficiente para inquietar a la portera rival, pero sí para quitarse de encima la sensación de agobio.

El duelo se enfrió cuando Olaya se quedó tendida en el césped tras recibir un choque, pero las granadinas pronto volvieron a elevar el ritmo. Castigaron en las transiciones de Laura Pérez, en los remates por alto de Keefe, que rozó dos veces el tanto del triunfo con sus cabezazos y en un chut desviado de Lauri Requena desde la frontal. Barth y Vera trataron de achicar agua y el poste se alió con Inês Pereira para escupir un potente remate de Andrea Gómez.

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Cuando Espe Pizarro estiró al equipo en busca de un tiro que pegó en el lateral exterior de la red, el Granada encontró el premio a su insistencia. Inês salió en falso a despejar de puños un centro de Andrea Gómez, pero no calculó bien la trayectoria. El balón le cayó en el segundo palo a Laura Pérez, que solo tuvo que empujarlo para firmar el tanto de la victoria (1-0) en el minuto 90. Restaban ocho minutos de añadido en los que Fran Alonso quemó las naves con Elena y Magaia. Lía llegó a probar a Laura Sánchez, la portera rojiblanca, con un remate desde fuera del área, pero no fue suficiente para batirla y evitar la derrota contra las nazaríes.