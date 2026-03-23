Antiviolencia declara el Dépor-Málaga partido de alto riesgo

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte declaró de alto riesgo el partido que el Deportivo disputará contra el Málaga en Riazor el próximo sábado 4 de abril a las 18.30 horas. Será la primera visita del conjunto malagueño desde el año pasado, cuando ultras causaron destrozos en un bar próximo al estadio el día anterior al partido de liga.

Ambos clubes deberán adoptar mayores medidas de seguridad en la venta de entradas y separar a los aficionados en el estadio y en los controles de acceso. Además, habrá un dispositivo especial de fuerzas de seguridad para vigilar a las hinchadas durante la celebración del partido.

El precedente

El Málaga visitó por última vez Riazor el pasado 6 de octubre de 2024. La noche anterior, un centenar de ultras del Frente Bokeron causó destrozos en el bar La Menuda, próximo al estadio, al iniciar una pelea con miembros de Riazor Blues, cuyo local se encuentra cerca. Pese a ser un duelo, también, declarado de alto riesgo, el dispositivo de seguridad no pudo prever el altercado y no contó con efectivos suficientes para contener a los hinchas violentos. La trifulca se saldó con dos detenidos de Riazor Blues por "intentos de agresión a la Policía Nacional". Los ultras del Málaga, algunos con desórdenes y negativas a identificarse, fueron escoltados hacia el aparcamiento de Riazor antes de regresar a Ordes, donde estaban alojados.

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Al día siguiente, los ultras accedieron al partido en la zona delimitada para afición visitante 45 minutos antes del partido. Durante el encuentro se produjeron lanzamientos de objetos. Una semana más tarde, Antiviolencia sancionó a los dos clubes con una multa total de 29.000 euros y solicitó que cinco aficionados del Dépor, tres del Málaga y dos sin identificar recibiesen una sanción para no poder acceder a recintos deportivos.