Los arietes del Deportivo afinan el tiro: seis goles en un mes

Para opositar con opciones reales a jugar en Primera División la próxima temporada, el Deportivo sabía que era imprescindible elevar las prestaciones y las cifras de sus delanteros. Sin los goles de un Eddahchouri, al que se le acabó la pólvora en noviembre, y frustrado con las ocasiones erradas de Stoichkov o Mulattieri, el equipo blanquiazul se encomendó durante un buen tramo de temporada a los salvavidas de Yeremay, Mella, Mario Soriano o Diego Villares para perforar las porterías contrarias. No obstante, algo ha cambiado en las últimas semanas. Entre la irrupción definitiva de Bil Nsongo y los tantos recientes de Stoichkov, los de Antonio Hidalgo han sacado un buen botín de puntos para asentarse en puestos de ascenso directo.

La derrota 0-2 ante el Granada, el único en el último mes en el que los blanquiazules se quedaron sin ver portería, es la excepción a poco más de 30 días en los que el conjunto deportivista ha conseguido reactivar a sus delanteros. No hay nada más caprichoso que las rachas de los nueves, pero el viento vuelve a soplar a favor de ellos y, sobre todo, de los intereses del Deportivo.

Stoichkov y Bil Nsongo, la pareja de arietes titular en las últimas dos jornadas, volvió a responder con cifras a la confianza del entrenador de Canovelles. El andaluz firmó el gol del empate contra el Zaragoza gracias a un remate desde fuera del área que se le atragantó a Andrada. Es su segundo gol este mes, tras el que le sirvió para adelantar al Dépor en Zubieta contra la Real Sociedad B. Suma ya cuatro dianas y tres asistencias en liga e, incluso, pecó de exceso de confianza en otro mano a mano ante el meta maño en uno de sus partidos más completos con la camiseta blanquiazul.

Bil Nsongo trata de robarle el balón a Pablo Insua. / Iago Lopez

Aunque no pudo recompensar los aplausos de Riazor con un gol, Bil Nsongo sigue sacando provecho de cada oportunidad que le brindan. Le sacó las castañas del fuego En San Sebastián al firmar un golazo para empatar y dar pie a la remontada. Respondió a su primera titularidad con una gran definición que inició la remontada contra el Ceuta en el Alfonso Murube. Y, ante el Zaragoza, estuvo a centímetros de volver a restablecer las tablas al intentar cabecear un envío de Altimira. No tuvo el premio del gol, pero volvió a demostrar que tiene mimbres para ser la punta de lanza del Dépor en lo que resta de liga.

Eddahchouri y Mulattieri

Se vieron relegados al banquillo en las últimas semanas, pero Samuele Mulattieri y Zakaria Eddahchouri salieron al césped de Riazor con la misión de darle los tres puntos al Dépor. Y cumplieron. El neerlandés ya decantó hace poco más de un mes el escueto triunfo contra el Eibar con un gol en la primera parte. Fue un tanto balsámico para el equipo, que venía de la debacle de Castellón, y para él, que cortó su racha de casi tres meses sin ver portería, desde la visita al Albacete en la primera vuelta, en el mes de noviembre.

Consiguió ganar el balón en profundidad clave para resolver el encuentro contra el Zaragoza y dejárselo en una posición franca a Mulattieri. El italiano, que definió con un chutazo raso y superó a Andrada para estrenarse como goleador en Riazor, repitió el éxito que ya firmó en enero en Almería. A pesar de llevar relegado al banquillo desde antes del parón navideño, volvió a ser importante en los minutos que le dio Hidalgo en tramo decisivo.

Es todavía una mejoría leve y el Dépor, para conservar la segunda plaza y mantener sus opciones de ascenso directo, necesitará mantener una versión regular y constante de sus nueves. El último mes invita al optimismo en las cifras y en las formas, con unos delanteros que vuelven a tener la flecha hacia arriba, pero solo el tiempo y la puntería determinarán el impacto de los arietes en el futuro inmediato del conjunto blanquiazul.