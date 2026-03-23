El Fabril abrirá Riazor para recibir a la UD Ourense

El estadio de Riazor volverá a abrir sus puertas para recibir a un Fabril que casi cuenta con los dedos de una mano las finales que le restan para cristalizar el ascenso directo a Primera RFEF. El filial blanquiazul afrontará en el templo herculino el derbi contra la UD Ourense del próximo domingo 12 de abril a las 12.00 horas. El conjunto ourensano, inmerso también en la pelea por el play off de ascenso, será un rival exigente y, para hacerle frente, los pupilos de Manuel Pablo quieren sumar a toda la afición posible de su lado.

El Fabril acostumbra a cambiar Abegondo por Riazor para tratar de darle grandes alegrías al deportivismo. Su último encuentro en el estadio fue al final de la temporada. Recibió al UCAM Murcia en la ida de la primera ronda del play off de ascenso a Primera RFEF. Empató sin goles (0-0) y quedó eliminado al perder 3-1 en La Condomina en el encuentro de vuelta.

Ahora, los chavales de Manuel Pablo, que lideran la clasificación del grupo de Segunda RFEF con cuatro puntos de margen sobre el Oviedo Vetusta tras la victoria de este domingo contra el Lealtad, se las verán contra los hombres de otro exdeportivista como Borja Fernández. Los ourensanos, club de fútbol popular, son un recién ascendido. Después de pasar la mili en una primera vuelta complicada, llevan un segundo tramo de campeonato excelente, a ritmo de los mejores. Ocupan actualmente la cuarta posición en la tabla y son serios candidatos a meterse en la lucha por la fase de ascenso.

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Fabril y UD Ourense ya coincidieron en años anteriores en Tercera RFEF y esta será la primera vez que los ourensanos pisan Riazor. En la primera vuelta, ya superaron 2-1 al filial blanquiazul, que tratará de hacer un buen papel para acercarse un poco más al objetivo del ascenso.