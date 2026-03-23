Fútbol | Deportivo
LaLiga confirma el horario del Huesca-Deportivo
Antonio Hidalgo y Miguel Loureiro regresan al Alcoraz en la jornada 35 de Segunda División
LaLiga confirmó este lunes los horarios de la jornada 35 de Segunda División, que se disputará en tres semanas, y el Deportivo dejará atrás la racha de partidos en horario nocturno. El conjunto blanquiazul visitará al Huesca en El Alcoraz el domingo 12 de abril a las 16.15 horas. Será un duelo de contrastes. Mientras los herculinos batallan por conservar su plaza de ascenso directo, los oscenses están inmersos en la pelea por salvar la categoría.
Antonio Hidalgo y Miguel Loureiro regresan a la que fue su casa hasta el verano pasado. El técnico de Canovelles pasó una temporada y media en el banquillo del conjunto azulgrana, mientras que el central cercedense completó dos cursos en la capital altoaragonesa.
El Dépor pondrá fin a una racha de casi un mes con partidos en horario nocturno. Ya jugó a las 21.00 horas contra Granada, ante el Ceuta y el pasado sábado frente al Zaragoza. El próximo sábado se mide al Sporting en El Molinón también en el último turno. El martes 31, entre semana, recibe al Córdoba a las 20.00 horas. La excepción llega contra el Málaga, el 4 de abril a las 18.30 horas, y se confirma contra el Huesca, a primera hora de la tarde.
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