Lucas Noubi, citado con la selección sub 21 de Bélgica

Lucas Noubi no podrá entrar en los planes de Antonio Hidalgo para el partido de este sábado (21.00 horas) contra el Sporting de Gijón en El Molinón y llegará muy justo para el encuentro contra el Córdoba del próximo martes. La selección sub 21 de Bélgica convocó al central blanquiazul para este parón de selecciones de marzo. Disputará un partido de clasificación para el Europeo contra Austria y un amistoso contra los Países Bajos. El futbolista de Mouscron ha ganado peso en el Dépor a lo largo de la temporada y se ha convertido en titular habitual en la zaga. El pasado sábado, contra el Zaragoza, regresó al once por la lesión de Miguel Loureiro. Sin embargo, no podrá repetir titularidad al marcharse directamente con su selección.

Noubi ya debutó la temporada pasada en la sub 21, cuando militaba en el Standard de Lieja. En septiembre, ya en las filas del Dépor también acudió a la llamada de su seleccionador, aunque solo disputó un par de minutos en un clasificatorio contra Bielorrusia. Fue suplente en los dos encuentros del parón de octubre y no fue convocado en noviembre. Su buen rendimiento en los últimos meses le han servido para llamar, de nuevo, a la puerta del combinado nacional. Este viernes se enfrenta a Austria en busca de un hueco en el Europeo y el próximo lunes, 30 de marzo, se medirá a los Países Bajos en un amistoso. No podrá jugar en Gijón y, ese último compromiso, le deja casi descartado para el encuentro que Dépor afronta el próximo martes 31 (20.00 horas) contra el Córdoba en Riazor.

Las opciones de Hidalgo

Antonio Hidalgo recupera para esta próxima jornada a Dani Barcia. El central de Cambre, que perdió protagonismo en los últimos dos meses, tuvo minutos hace una semana, cuando salió en el tramo final del encuentro contra el Ceuta. Sin embargo, vio la quinta amarilla y se perdió el partido contra el Zaragoza por cumplir ciclo. Ya superada la sanción, apunta a entrar en los planes del técnico de Canovelles junto a Arnau Comas.

Noticias relacionadas

Miguel Loureiro, que se perdió este último encuentro tras el golpe que se llevó en Ceuta. Hizo trabajo personalizado la semana pasada y su evolución determinará si puede volver a jugar contra el Sporting. Si no, la opción pasa por el canterano Samu, que ya completó la convocatoria en el último encuentro.