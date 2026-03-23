Fútbol | Deportivo
Lucía Rivas y Redru, citadas con la selección sub 19
Participarán la semana que viene en las sesiones de entrenamiento en Las Rozas
La selección española sub 19 femenina citó a las deportivistas Lucía Rivas y Paula Redruello, Redru, para las sesiones de entrenamiento que realizará la semana que viene, el 31 de marzo y el 1 de abril, en la ciudad deportiva de Las Rozas. Las jugadoras del Dépor Abanca, habituales en las citas del combinado nacional, acudirán una vez más para formar parte de los grupos de trabajo.
El Dépor Abanca cuenta en esta cita con dos de sus canteranas. Solo el Barcelona, con seis, el Real Madrid, con cinco, y el Atlético de Madrid, con tres, cuentan con más jugadoras seleccionadas para estas sesiones. El Sevilla y el Athletic tienen también un par de convocadas. Será una nueva oportunidad para continuar labrando su hueco en el equipo nacional mientras, cada vez, tienen un papel más protagonista en el primer equipo blanquiazul a las órdenes de Fran Alonso.
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