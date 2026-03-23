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La policía identifica e investiga a tres implicados en los incidentes en A Coruña la tarde del Dépor-Atlético de Madrid

Las pesquisas policiales descartaron desde el principio un enfrentamiento entre hinchadas rivales

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. / EL PERIÓDICO

RAC

La Policía Nacional ha identificado e investigado a tres implicados en un delito leve de lesiones y otro de amenazas ocurrido en la tarde del partido que disputaron en A Coruña el R.C. Deportivo y el Atlético de Madrid.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero cuando un ciudadano denunció haber sido víctima de lesiones y amenazas por parte de tres individuos, hechos ocurridos sobre las 15:30 horas, en un altercado registrado en la avenida de Peruleiro de A Coruña. Ese mismo día, a las 21:00 horas, se jugaba la fase eliminatoria de la Copa del Rey entre el Dépor y el club madrileño, y la policía asegura que ya "las primeras investigaciones realizadas descartaron que este enfrentamiento se produjese entre hinchadas opuestas".

Las pesquisas policiales para el esclarecimiento de estos delitos condujo a la identificación de tres de los autores, que estarían vinculados --según informa la Policía Nacional-- al grupo Riazor Blues, aunque "las acciones no fueron motivados por rivalidades entre aficiones opuestas", según añaden las autoridades en un comunicado.

La policía ya ha dado traslado a la Autoridad Judicial de la autoría de los delitos.

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