La policía identifica e investiga a tres implicados en los incidentes en A Coruña la tarde del Dépor-Atlético de Madrid

La Policía Nacional ha identificado e investigado a tres implicados en un delito leve de lesiones y otro de amenazas ocurrido en la tarde del partido que disputaron en A Coruña el R.C. Deportivo y el Atlético de Madrid.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero cuando un ciudadano denunció haber sido víctima de lesiones y amenazas por parte de tres individuos, hechos ocurridos sobre las 15:30 horas, en un altercado registrado en la avenida de Peruleiro de A Coruña. Ese mismo día, a las 21:00 horas, se jugaba la fase eliminatoria de la Copa del Rey entre el Dépor y el club madrileño, y la policía asegura que ya "las primeras investigaciones realizadas descartaron que este enfrentamiento se produjese entre hinchadas opuestas".

Las pesquisas policiales para el esclarecimiento de estos delitos condujo a la identificación de tres de los autores, que estarían vinculados --según informa la Policía Nacional-- al grupo Riazor Blues, aunque "las acciones no fueron motivados por rivalidades entre aficiones opuestas", según añaden las autoridades en un comunicado.

La policía ya ha dado traslado a la Autoridad Judicial de la autoría de los delitos.

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