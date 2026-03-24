Álex Bergantiños, el capitán del Deportivo y el 'Mazinho' del Sporting

El Deportivo visita este sábado (21.00 horas) al Sporting de Gijón en un nuevo episodio de una rivalidad de proximidad entre dos conjuntos clásicos del fútbol español. Son innumerables las veces que ambos equipos se han visto las caras en Primera o en Segunda, batallando por ascensos o por evitar la caída a los infiernos. Entre todas los enfrentamientos en el verde, emerge entre la afición herculina y la mareona una figura de comunión que, pese militar casi toda su carrera en A Coruña, dejó una huella inestimable durante su breve paso por El Molinón.

Pocos casos hay de un capitán que deja el brazalete para marcharse cedido. Menos aún, si el destino del préstamo es un rival de proximidad, aunque no compartan categoría. Y es prácticamente único el episodio de Álex Bergantiños, que en poco más de diez meses pasó tuvo tiempo para ganarse corazón de un Sporting con el que casi asciende a Primera antes de regresar a A Coruña para reforzar a un Dépor que, en paralelo, se despedía de la máxima categoría.

Álex Bergantiños ya sabía como pocos lo difícil que era ganarse un hueco en el Deportivo en Primera División. Después de varias cesiones exitosas en Xerez, Granada y Nástic de Tarragona. El deber llamó en 2011, tras el descenso a Segunda. Seis años consecutivos, dos ascensos y algún que otro golazo contra el Barcelona le convirtieron en un peso pesado del vestuario y en el ojito derecho de Riazor. Sin embargo, perdió protagonismo en la campaña 2016-17, con Gaizka Garitano y Pepe Mel en el banquillo. El club optó por ampliar su contrato en verano y mandarle cedido a Segunda. En concreto, a un club ubicado a 300 kilómetros de la Sagrada Familia: el Sporting de Gijón.

El 'Mazinho' del Sporting

Los rojiblancos acababan de bajar a la categoría de plata tras una mala campaña en la élite y confiaron en el capitán del Deportivo para aportar solidez y sacrificio al centro del campo. Coincidió en aquel proyecto con Roberto Canella, un sportinguista que también tuvo un breve paso por Riazor, y pronto se ganó un hueco tanto en los onces titulares como en el corazón de la mareona.

La afición del Sporting llegó a dedicarle una versión de Despacito: "Ber-gan-tiños / Quiero ascender contigo Bergantiños / Robando balones, rompiendo tobillos / Antes no valies y ahora yes Mazinho / Ber-gan-tiños / Quiero ascender contigo Bergantiños / Dame esi balón o te rompo los piños / Quédate en Gijón y deja al Deportivo".

Bergantiños se disculpa tras marcar contra el Sporting en El Molinón en 2019. / LOF

A la grada se sumaron los resultados en el verde. Los rojiblancos se metieron en el play off de ascenso a Primera, aunque cayeron en la semifinal contra el Valladolid. En paralelo, el Deportivo vivió un año catastrófico en la máxima categoría, con Pepe Mel, Cristobal Parralo y Clarence Seedorf sucediéndose en el banquillo, y descendió a Segunda.

Volver a casa

Bergantiños llegó al final de esa campaña con la duda de si seguir en Gijón o regresar de la cesión para ayudar al Dépor una vez más. Sin el ascenso del Sporting, el camino se allanó para regresar a Riazor. "Nunca nos hubiéramos imaginado que en ningún club ni en ninguna ciudad podíamos habernos sentido tan bien, tan queridos y tan integrados", reflexionó en su despedida del conjunto asturiano.

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De vuelta en el Dépor, azares del destino, llegó a marcar en primera visita al Molinón, en 2019. Firmó el primer gol de un triunfo (1-2) que completó Christian Santos. Ninguno de los dos conjuntos ha vuelto a Primera, y, aunque los blanquiazules están mejor posicionados este curso, ambos comparten dos ideas en común: la rivalidad de proximidad y el aprecio por Álex Bergantiños.