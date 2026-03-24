El Fabril, el mejor equipo de categoría nacional en 2026: Cuatro meses y 16 partidos sin perder

El Fabril rompió esta semana la barrera de los cuatro meses sin conocer la derrota tras doblegar el pasado domingo al Lealtad en Abegondo. Desde el lejano pinchazo contra la Gimnástica Segoviana en Abegondo el pasado 23 de noviembre, los pupilos de Manuel Pablo no se han cansado de engrosar su casillero de puntos. Llevan un ritmo vertiginoso, sumando 34 de los 48 puntos posibles desde la última vez que perdió un partido. En el Grupo 1 solo se aproxima el Atlético Astorga, el próximo rival en pasar por Abegondo (domingo, 17.00 horas), pero esta marcha resulta imposible de igualar para sus inmediatos perseguidores, el Oviedo Vetusta y la propia Gimnástica. Tampoco en el resto de categorías de ámbito nacional, desde Primera División hasta Segunda RFEF, hay escuadras capaces de equiparar sus cifras y su tiempo sin perder con las del filial herculino, que ya cuenta las seis finales que le quedan para, paso a paso, acercarse al anhelado ascenso a la categoría de bronce.

Desde que las doce campanadas resonaron el 1 de enero, 168 de los 172 equipos que integran las cuatro primeras categorías del fútbol español han hincado la rodilla al menos una vez. Entre el selecto grupo de los invictos se encuentran cuatro conjuntos de Segunda RFEF. Todos opositan al ascenso, pero ninguno le hace sombra a los de Manuel Pablo, que llevan 16 partidos consecutivos sin caer.

El Sant Andreu, líder del grupo 3 de la categoría con 67 puntos (los mismos que tiene el Fabril) perdió por última vez el pasado 30 de noviembre, una semana después de último traspié de los blanquiazules. Desde entonces encadena 15 encuentros sin conocer la derrota. El Alavés B, segundo clasificado en el Grupo 2, no se va con las manos vacías desde el 14 de diciembre y suma trece triunfos seguidos. El San Sebastián de los Reyes, segundo y colíder en el Grupo 5, perdió por última vez el 21 de diciembre y, desde entonces, suma doce duelos sumando al menos un punto. Nadie más, en Primera, Segunda o Primera RFEF o Segunda RFEF, logra acercarse a la racha del Fabril.

Excepciones en Tercera RFEF

Incluso en Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español donde participan 324 conjuntos repartidos en 18 grupos, solo hay tres escuadras que rivalizan en cifras con los chavales de Manuel Pablo. El Logroñés B, líder del grupo 16 (La Rioja), y el Cuarte, que comanda el grupo 17 (Aragón), son los dos únicos equipos invictos en la categoría. No conocen la derrota y, suman, cada uno 27 jornadas sin perder.

La Nucía, que marcha cuarto en el grupo 6 (Comunidad Valenciana) también perdió el 23 de noviembre, fecha de la última derrota del Fabril, y, desde entonces, no ha vuelto a pinchar. La lista la completan equipos como el Arosa, el Portugalete (País Vasco) o el Izarra (Navarra), que también se mantienen invictos en lo que va de 2026, pero cayeron derrotados en algún momento del mes de diciembre.

El Fabril, incluso perdiendo efectivos como Bil Nsongo, ya integrado en el primer equipo, suma y sigue sin oposición desde hace ya más de cien días. Por delante le restan seis partidos en menos de mes y medio, para sellar un ascenso directo ganado a pulso.