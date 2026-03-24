LaLiga denuncia cánticos en Riazor contra el Zaragoza e Isaac Fouto

LaLiga denunció ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Comisión Antiviolencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) varios cánticos el pasado sábado en el encuentro entre el Deportivo y el Zaragoza en Riazor. El organismo menciona tres mensajes, dos contra el conjunto visitante y otro contra Isaac Fouto, periodista de LaLiga Hypermotion TV que participó en la retransmisión del partido a pie de campo.

La denuncia de la patronal resalta dos cánticos desde el fondo Marathón inferior contra el Zaragoza y La Romareda. El primero se produjo en el ecuador de la primera parte y, el segundo, en el añadido de la segunda, cuando el marcador ya reflejaba un 2-1 a favor de los blanquiazules.

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En el minuto 27 de partido, cita un cántico de 25 segundos contra el periodista. Hace dos semanas, en el partido contra el Granada, LaLiga ya denunció cánticos similares.