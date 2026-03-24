Fútbol | Deportivo
LaLiga denuncia cánticos en Riazor contra el Zaragoza e Isaac Fouto
Enumera tres mensajes contra el conjunto visitante y el periodista a lo largo del encuentro
LaLiga denunció ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Comisión Antiviolencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) varios cánticos el pasado sábado en el encuentro entre el Deportivo y el Zaragoza en Riazor. El organismo menciona tres mensajes, dos contra el conjunto visitante y otro contra Isaac Fouto, periodista de LaLiga Hypermotion TV que participó en la retransmisión del partido a pie de campo.
La denuncia de la patronal resalta dos cánticos desde el fondo Marathón inferior contra el Zaragoza y La Romareda. El primero se produjo en el ecuador de la primera parte y, el segundo, en el añadido de la segunda, cuando el marcador ya reflejaba un 2-1 a favor de los blanquiazules.
En el minuto 27 de partido, cita un cántico de 25 segundos contra el periodista. Hace dos semanas, en el partido contra el Granada, LaLiga ya denunció cánticos similares.
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