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Miguel Loureiro entrena con el grupo y alivia la ausencia de Noubi

Completó parte de la sesión con sus compañeros y está en la recta final de la recuperación de su esguince de tobillo

Miguel Loureiro, en el entrenamiento del Deportivo

Miguel Loureiro, en el entrenamiento del Deportivo / RCD

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Deportivo inició este martes los entrenamientos para preparar el partido de este sábado (21.00 horas) contra el Sporting en El Molinón. Miguel Loureiro, que la semana pasada trabajó al margen tras el golpe que sufrió en el encuentro ante el Ceuta, hizo parte de las tareas con el resto del grupo. El zaguero de Cerceda se encuentra en la recta final de la recuperación de su esguince de tobillo y apunta a estar disponible este fin de semana.

El regreso de Loureiro, que solo se perdió el choque contra el Zaragoza, será un alivió en la zona de atrás tras la convocatoria de Lucas Noubi con la selección sub 21 de Bélgica. El de Mouscron se perderá el duelo ante el Sporting y es muy improbable que pueda jugar el próximo martes (20.00 horas) frente al Córdoba. Con Loureiro cada vez más cerca de la recuperación y con Dani Barcia ya disponible, tras cumplir su sanción por acumulación de amarillas el pasado sábado, Antonio Hidalgo contará con tres de sus centrales de la primera plantilla.

El cercedense ya se acostumbró a hacer pareja con Arnau Comas en los duelos previos a su lesión. Barcia, por su parte, tuvo unos minutos en el Alfonso Murube tras casi dos meses en el ostracismo. Sin embargo, la recuperación de Loureiro vuelve a encarecer la titularidad en el eje de la zaga.

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Además de Noubi, ya en la concentración de su selección, tampoco entrenó David Mella, recién operado de su rodilla izquierda en Madrid. Bil Nsongo, habitual ya en los planes de Hidalgo, y Pablo García completaron la sesión con el primer equipo.

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