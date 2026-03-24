Así será la hoja de ruta de David Mella: primeros pasos con la pretemporada en mente

Un choque con Diaby mientras cabalgaba hacia el interior del área en el partido contra el Granada puso fin, hace tres semanas, a la temporada de David Mella. El extremo del Deportivo pasó por el quirófano en Madrid la semana pasada para reparar el ligamento lateral de su rodilla izquierda. Aunque no podrá ayudar en el verde a sus compañeros en las once jornadas que restan para el final de la competición, más un hipotético play off de ascenso, el de Espasande empieza a dibujar la hoja de ruta que tendrá que seguir en los próximos meses. Todavía se encuentra en reposo tras la intervención quirúrgica, pero pronto iniciará los trabajos de rehabilitación con el objetivo de estar a pleno rendimiento antes del inicio de la próxima temporada. Desde fuera, se dejará la garganta para arropar a sus compañeros y conseguir que su próximo partido con la blanquiazul sea en Primera División.

David Mella sufrió su lesión el pasado 8 de marzo en Riazor. Aunque las primeras exploraciones descartaban mayores daños, necesitó exámenes más detallados pocos días después en Madrid que determinaron que debía pasar por el quirófano para reparar la rodilla izquierda. Se sometió a la operación en la clínica Centro Médico Olympia el pasado miércoles, 18 de marzo, diez después del lance con el jugador del conjunto nazarí.

Dentro de la gravedad del golpe, que le causó daños en los ligamentos externos de la articulación, no es una de las lesiones más graves que puede sufrir un futbolista en esa articulación, donde otro tipo de roturas requieren más tiempo en el dique seco. Aun así, afronta una baja de larga duración.

Los plazos y la pretemporada

El tiempo estimado de baja ronda entre los cuatro meses de duración. Estos plazos le impedirán jugar en los poco más de dos meses que restan de competición. Sin embargo, pronto comenzará el trabajo de rehabilitación. Recibió el alta hospitalaria al día siguiente de la intervención y, desde entonces, se encuentra descansando en casa, según confirmó el club. Este primer periodo de reposo es el primer paso para iniciar su proceso de recuperación. En los próximos días comenzará las primeras sesiones leves para dar pasos hacia delante en su recuperación.

El escenario que se contempla para Mella pasa por el verano y por la pretemporada de la próxima campaña, 2026-27. Aunque todo dependerá de la evolución del futbolista y del criterio de los servicios médicos, el objetivo es que esté listo en las primeras semanas de la pretemporada. No se espera que esté en el día uno tras las vacaciones, pero sí que pueda trabajar con el grupo y volver a jugar algún amistoso antes del inicio de liga.

Esas semanas de pretemporada serán fundamentales para que pueda ganar ritmo y sensaciones antes del inicio de liga. En cualquier escenario, el proyecto del Deportivo la próxima temporada, en Segunda o en Primera, cuenta con Mella como uno de los dueños de las bandas de Riazor. Su velocidad, su chispa y su conexión con el grupo y la grada son virtudes importantes que el club quiere potenciar cuando el de Espasande esté listo para volver al césped.