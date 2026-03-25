El Deportivo, especialista en los minutos finales: casi la mitad de sus goles llega en la última media hora

El Deportivo de Antonio Hidalgo ha logrado ya más puntos de los cosechados durante toda la temporada pasada. Unos datos que le convierten en el segundo clasificado de la categoría de plata, aprovechando el golaverage ganado al Almería, aunque actualmente la carrera por la promoción está más abierta que nunca. Parte del éxito blanquiazul pasa por su regularidad a lo largo de la temporada, y también por su capacidad para vencer en partidos que se atascan gracias a goles de última hora. El equipo blanquiazul es un especialista de los minutos finales. Ha anotado siete dianas en el tiempo de descuento; 15 desde el minuto 76 en adelante. Sus cifras se disparan, en especial, en la última media hora, donde ha logrado el 45% de sus cifras anotadoras.

"Tuvimos el pundonor de seguir creyendo hasta el final, lo pusimos todo en el campo para ganar", expresó Antonio Hidalgo tras la victoria de su equipo ante el Real Zaragoza el pasado fin de semana. El agónico gol de Samuele Mulattieri no es una anomalía en el historial del conjunto blanquiazul, que acumula victoria tras victoria lograda en los minutos finales. Cuando todo parece perdido, el Dépor está demostrando un gen competitivo y ganador para sacar adelante encuentros, como los de Almería, León, Zubieta o Ceuta. Todos ellos con tantos en el último tramo de partido, una zona ya común de anotación para los coruñeses.

El conjunto deportivista ha anotado un total de 48 goles. Divide sus tantos casi por igual: 22 en el primer tiempo y 26 en el segundo. El desequilibrio es más notorio atendiendo a una división en franjas de media hora. En los primeros 30 minutos de partido, ha cosechado un total de 15 tantos este curso. Entre el 31 y el 60, otros 11. Y en la última media hora, sumando el tiempo de descuento final, un total de 22, muy por encima del resto de tramos. La última media hora representa un 45,83% del total.

Los jugadores del Deportivo felicitan a Mulattieri por su gol contra el Almería. / Fernando Fernández

La aportación creciente de los suplentes

Uno de los pasos al frente del Deportivo esta temporada ha llegado a través de su unidad B. Una de las demandas del curso pasado era la falta de rotación o de equiparar la capacidad competitiva del once titular con el banquillo. Si bien es cierto que, como en todos los equipos, el salto en algunas líneas es notorio, la mayor calidad de la plantilla blanquiazul respecto al curso pasado o a sus competidores se ve reflejada en el número de goles aportados por jugadores que entraron desde el banquillo. Una cifra en la que ayudó el primer mes de competición de Zakaria Eddahchouri, pero que otros jugadores han mantenido a buen recaudo. Samuele Mulattieri el pasado fin de semana.

En Segunda, el Castellón es el equipo que más goles produce a través de sus suplentes (16), mientras que el Dépor, con 11, se encuentra en el tercer escalón, junto a Córdoba y Racing de Santander. Con uno más, en el segundo escalón, están Málaga, Leganés y Albacete. Y por debajo quedan Zaragoza con 10, Valladolid con 9, o Eibar, Andorra y Almería con 8.

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La capacidad de resiliencia del cuadro blanquiazul es destacable. De hecho, sus datos de remontadas son notables. Ha remontado ya cuatro partidos esta campaña, lo que le convierte en el segundo equipo que más lo ha hecho en la competición, solo por detrás del Racing de Santander (6), y las mismas veces que el Málaga, según datos de StatsSegunda.