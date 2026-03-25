El exdeportivista John Benjamin Toshack sufre demencia

A sus 77 años, John Benjamin Toshack, el que fuera entrenador del Deportivo desde el verano de 1995 hasta febrero de 1997, lleva casi una década retirado después de su última aventura en Irán y ahora, por una entrevista que ha concedido su hijo Cameron al Daily Mail, se ha conocido que sufre demencia. "Es una enfermedad terrible. Lo que estamos viendo es la memoria a corto plazo: hablo con él casi todos los días y, si charlamos por la tarde, puede que no recuerde que también hablamos por la mañana. Pero si le pregunto por sus días en el Liverpool, o en la Real Sociedad o en el Real Madrid, los detalles que recuerda son asombrosos” , apunta su primogénito en el rotativo inglés, unas palabras recogidas en España por medios como AS o Marca.

Cameron, quien también ha emprendido una carrera en los banquillos, admite que el deterioro cognitivo lleva con la memoria a corto plazo, no así con los recuerdos a largo plazo, que aún siguen vivos en él, aunque haya pasado mucho tiempo: "Si le pregunto sobre sus días en Liverpool, San Sebastián o Madrid, los detalles son sorprendentes. El otro día me habló de un partido del Real Madrid contra el Milan de Sacchi y cómo modificó su centro del campo para lidiar con Marco van Basten. Es como si el partido hubiese sido ayer", explicó.

Toshack, con David (a su derecha) y Viqueira, en Riazor. / LOC

Su etapa en A Coruña

Tras una gran carrera en España en el Real Madrid y en la Real Sociedad, John Benjamin Toshack llegó en 1995 para suplir a Arsenio Iglesias en un Deportivo que acababa de ser campeón de Copa. De hecho, ese verano logró la primera Supercopa de la historia del club coruñés al ganársela al Real Madrid venciéndole los dos partidos (3-0 y 1-2). Ese año llegaron futbolistas como Begiristain, Martín Vázquez, Radchenko o Milovanovic. En ese ejercicio hizo debutar a jugadores a los que dio continuidad como Viqueira o David Fernández Miramontes. El equipo acabó liga noveno en la tabla.

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A pesar de todo, siguió en el banquillo y ese verano, apoyado en la Liga Bosman, Lendoiro emprendió una revolución en la plantilla que trajo a Songo, Armando, Naybet, Martins, Rivaldo, Kouba, Hélder, Bonnissel, Madar, Flavio o Nuno. El galés duró hasta febrero y, tras varios roces con la grada, ambas partes separaron sus caminos. Corral hizo de interino y llegó Carlos Alberto Silva. El equipo acabó tercero en la tabla.