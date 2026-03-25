Stoichkov y Ximo entran en el once de la jornada 31 de Segunda División

La buena actuación de Ximo Navarro y de Stoichkov no pasa desapercibida para LaLiga. El atacante, baja la próxima jornada por sanción, anotó un buen gol para empatar el encuentro ante el Zaragoza; mientras que el de Guadahortuna completó 90 minutos después de mucho tiempo sin hacerlo. El lateral fue partícipe en el agónico gol de Samuele Mulattieri en los minutos finales, ya que colgó el centro que posteriormente Eddahchouri cedió para el italiano. Ambos han sido incluidos en el once de la jornada de LaLiga Hypermotion.

Junto a nombres como Sergio Arribas o Chupe, dos de los atacantes más en forma de la competición; o zagueros como el exdeportivista Peru Nolaskoain; y centrocampistas ilustres como Krian o Manu Trigueros, los dos jugadores andaluces del cuadro coruñés han sido seleccionados en el once de la jornada 31 de Segunda División.

Ximo Navarro, en una defensa de cuatro en la que además de Peru y el de Guadahortuna están Sergio González (Burgos) y Javi Montero (Málaga), otro jugador con pasado en Riazor. El gaditano comparte ataque con dos de los goleadores del campeonato.

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Para Stoichkov, esta es la tercera vez en un once ideal de la semana, mientras que Ximo ha vivido su primera inclusión.