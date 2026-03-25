Segunda División
Ximo Navarro ve al Deportivo ascendiendo a Primera: "Estoy convencido de que lo vamos a conseguir"
"No sé si cuando acabe en junio será el final o no", expresa sobre su contrato, que expira a final de temporada
El lateral derecho cree que la clave es que el vestuario "está muy unido"
Ximo Navarro, lateral derecho del Deportivo, cree que estar "toda la temporada" en la parte alta "habla bien del equipo" y de las aspiraciones de un conjunto que mira a Primera División. "Nuestro objetivo es ascender", remarca el de Guadahortuna, quien, con una segunda plaza en la mano, considera que están en "una buena posición" y llegan "bien a este tramo final".
En una categoría "muy igualada", Ximo Navarro cree que el Deportivo acude al tramo final "en un buen momento" al sprint final. "Estoy seguro de que lo vamos a conseguir", expresa el andaluz, quien considera que la cohesión del grupo es clave: "El vestuario está muy unido, hay muy buen ambiente, se refleja desde que empezó la Liga".
El lateral diestro está de vuelta tras una larga lesión. Acumula ahora dos partidos consecutivos como titular, en los que ha ido creciendo a nivel físico. En Ceuta le "costó más", en especial la primera parte, y también la recuperación posterior durante la semana. Pero tras el duelo contra el Zaragoza, su cuerpo ya ha respondido mejor. "Este finde me encontré bastante mejor. Feliz".
Ximo ha aprovechado la lesión de Mella para regresar al once titular, formando una buena banda derecha junto a Altimira: "Con Alti es muy fácil jugar, viene de Primera, es un jugador de calidad. Nos entendemos bien. Siempre me he sentido cómodo con el jugador que he tenido delante".
Ximo y su futuro en el Deportivo
El exjugador del Alavés, entre otros muchos equipos, acaba contrato a final de temporada, y explicó esta mañana en Abegondo que no podrá cumplir la opción de renovación automática "por partidos": "No me da la opción a llegar, pero estoy tranquilo. Ahora estoy jugando, quiero disfrutar".
A lo que añade que no piensa en el futuro, solo en el día a día: "No sé si cuando acabe en junio será el final o no. Prefiero disfrutar de la situación del equipo, con el bonito objetivo de ascender. Me encuentro bien, intentar no tener lesiones, y ojalá que con el ascenso del Dépor".
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