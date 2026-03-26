El Deportivo avanza en la renovación de Noé Carrillo

El Deportivo aspira, cuando entra en los famosos diez últimos partidos de Liga, al ascenso a Primera División y la exigencia competitiva aprieta, pero el club no se olvida de ese proyecto de cantera que va macerando con refundación de Abegondo y con la formación de esos jóvenes destinados a nutrir al primer equipo. En ese sentido, el club coruñés está centrado en blindar a sus joyas y avanza en la renovación de Noé Carrillo, una de las dos grandes irrupciones esta temporada desde el Fabril junto a Bil Nsongo y Samu. El centrocampista de Teo, que puede hacer las labores de interior o de mediapunta, renovó hace dos años hasta 2027 y está a punto de entrar en su último año de vinculación con la entidad blanquiazul. En breve lo evitará el Deportivo apostando por él a medio y largo plazo, algo que plasmará en un nuevo documento de vinculación.

El gran momento de esta temporada para Noé Carrillo llegó en la Copa del Rey cuando marcó el gol que eliminó al Mallorca, equipo de Primera División, en la prórroga de los octavos de final. El tanto llegó tras un cabezazo que pegó en el palo de Bil Nsongo. Tuvo después minutos en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y estuvo varias veces en el banquillo en Segunda División, con la oportunidad de debutar en Liga ante el Almería. Con los problema que tenía el club coruñés en la zona de los pivotes, parecía su momento para engancharse a la dinámica de los mayores, pero la decisión de retrasar la posición de Mario Soriano y la llegada de Riki le han restado espacio y ha vuelto, de momento, a su rol de futbolista capital del Fabril, mientras se entrena con asiduidad a las órdenes de Antonio Hidalgo.

El tapado

Noé Carrillo es un futbolista de una maduración tardía que estuvo a punto de mandarlo cedido hace unos años en edad juvenil al Conxo, pero todo ese fútbol que atesoraba ha acabado reluciendo en una generación de 2006 en Abegondo en la que siempre han brillado Adrián Guerrero, Manu Ferreiro o Dani Estévez, entre otros. También Lucas Taibo, quien se marchó hace años al Sporting de Portugal. Hace un año pasó unos meses lesionado y pasó por el quirófano, pero ha resurgido con fuerza. Hoy es una de las grandes esperanzas de Abegondo y a ese nivel pretende el Deportivo apostar por él en los próximos años.