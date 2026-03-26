El Deportivo renueva a Fernando Soriano hasta 2029 y a Manuel Pablo hasta 2028

El Deportivo ha decidido ampliar el contrato de Fernando Soriano por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. El movimiento llega a falta de más de un año para que acabe la vinculación (año 2027) y cuando aún le queda al equipo la fase decisiva de la temporada con Primera División en el horizonte. Con esta renovación, el club coruñés asegura "la continuidad de una línea de trabajo orientada al crecimiento y la consolidación del proyecto en el medio y largo plazo".

Fernando Soriano llegó al Deportivo en el mes de julio de 2023 con la idea de llevar al equipo de nuevo a la élite. A pesar de los malos momentos, previos, subió al equipo a Segunda en 2024 y, un año después, lo consolidó en la categoría. Ahora pelea por regresar de nuevo a Primera.

Soriano, además de confeccionar las plantillas, ha diseñado todo el organigrama y es responsable, como Director de Fútbol, de ser una parte importante de las dinámicas de trabajo y de las obras de Abegondo. Si finaliza la nueva vinculación con el Deportivo, estará seis años en A Coruña.

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Técnico del filial

Manuel Pablo, una leyenda del Deportivo, también tuvo su momento para firmar un nuevo vínculo de fidelidad con el club de su vida. El canario, quien integró los banquillos en las categorías inferiores a su retirada en 2015, amplió su contrato hasta 2028 con la perspectiva de ascender con el Fabril y dirigirlo en Primera de RFEF. Un hombre de club.