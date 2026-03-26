Gragera regresa a casa tras tres meses de ostracismo en el Deportivo

José Gragera vivirá un enfrentamiento especial este fin de semana ante el Sporting de Gijón. Será su segunda vez desde que salió "con pena" del conjunto asturiano, camino de Primera División, tras un traspaso al Espanyol, que vio un gran potencial en el jugador forjado en Mareo. Su aventura en Cataluña, donde fue importante en el ascenso, fue interrumpida por una lesión el curso pasado, y decidió regresar a Segunda para recuperar la confianza en Riazor. No obstante, en A Coruña su papel ha cambiado radicalmente. Llegó para ser clave en la medular, pero acudirá a El Molinón tras tres meses sin pisar el césped. Es el único jugador de campo de la plantilla que no ha tenido minutos en el presente año.

Está siendo un 2026 difícil para José Gragera. Su paso por el Dépor, en general, está muy lejos de lo que ambas partes aguardaban cuando hizo las maletas y cambió el Mediterráneo por el Atlántico. Era un paso atrás, pero con la vista puesta en regresar a Primera División de la mano del conjunto coruñés, con nuevos galones y confianza. Un proyecto en el que evolucionar y ser pieza angular. Ambas entidades, de hecho, tenían tanta fe en esta cesión que pactaron una cláusula de compra obligatoria de 1,5 millones de euros, que se activará si los blanquiazules promocionan de categoría. El pase, además, era una posibilidad manteniéndose en Segunda, porque la confianza en su figura era muy alta. Y desde el primer día, además, mostró su candidatura a ser el ancla del equipo aprovechando la baja por lesión de José Ángel Jurado.

Nada ha sido lo mismo para José Gragera en cuanto el verano llegó a su final. Tras tres titularidades en el inicio de liga, cayó lesionado en Butarque, y se perdió las cinco jornadas siguientes. Un pequeño bache para un futbolista de indiscutible talento. A su regreso, la fe de Antonio Hidalgo se mantuvo intacta durante algunas semanas: jugó dos encuentros de inicio, pasó otro sin participar, y arrancó de nuevo ante el Zaragoza y la Cultural. Siete titularidades en las primeras trece jornadas. Ninguna más desde entonces. Un cambio radical de tendencia que el técnico siempre ha achacado a la alta competencia en la sala de máquinas, por donde han pasado diferentes futbolistas y perfiles. Donde, también, el catalán ha variado el número de participantes.

José Gragera. / Iago López/R.A.

Gragera solo ha jugado 45 minutos desde noviembre en liga con el Deportivo

El tiempo de Gragera se acabó en noviembre. Desde entonces, su participación ha sido esporádica en liga. Antonio Hidalgo fue apostando por otros jugadores y solo ha sumado, desde la jornada 15 ante el Ceuta, cuatro minutos en Córdoba, seis contra el Albacete, y 45 en Andorra antes de cerrar el año. A ello pudo añadir una positiva participación en la Copa del Rey con pleno de minutos ante Sabadell y Mallorca.

El 2026 de José Gragera está en blanco. Destaca porque, además, es el único jugador de campo que no ha disputado ni un solo minuto en el presente año. Por delante, en su zona, Hidalgo ha dado minutos a Mario Soriano, Diego Villares, Riki Rodríguez, Charlie Patiño o José Ángel. Incluso Noé, quien debutó ante el Almería en enero y disputó tiempo de descuento. Nunca ha elegido al gijonés, que suma doce partidos consecutivos como suplente sin entrar al campo.

Este fin de semana regresará a Gijón, el lugar en el que creció y explotó hasta ser uno de los grandes talentos de la categoría. Nacido en el año 2000, cuenta con una notable experiencia en la categoría de plata, ya que disputó más de 120 encuentros entre el Espanyol y el Sporting. También llegó a participar con las categorías sub 19 y sub 21 de España.