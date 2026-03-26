El secreto de la preparación de Mario Soriano para jugar 100 partidos seguidos: "La clave son los hábitos"

Mario Soriano se encamina a un registro histórico y encomiable al alcance de muy pocos jugadores: está a dos partidos de cumplir 100 sin parar en Segunda División. El centrocampista madrileño es un intocable para Antonio Hidalgo, como también lo fue para Óscar Gilsanz, Imanol Idiakez o Joseba Etxebarria. No solo se ha ganado la fe de sus entrenadores a través del juego, también gracias a una predisposición impagable y un físico que todo lo soporta. Suma ya 98 partidos consecutivos sin parar en Segunda. Lo ha jugado todo desde que no participó el 10 de diciembre de 2023 ante el Andorra. Por delante, la visita a El Molinón y el duelo ante el Córdoba para alcanzar unos datos que solo tienen una explicación. "Va al detalle en todo", relata Dani Soriano, su hermano y nutricionista.

"La clave son los hábitos que él sigue día tras día. Controlar la comida, que se base en alimentos, no en productos comestibles, es lo primordial. Luego, regirse sobre los ciclos de luz, respetar las horas del día, cuando ya se hace la noche intentar no comer, acostarse pronto... y hacer uso de las herramientas que están al alcance de todos, como es el tema de la luz roja en casa, cambiar esa luz azul que hace que tu cuerpo crea que todavía es de día. Son cosas y hábitos que le aportan salud y vitalidad", resume Dani Soriano sobre los cuidados de su hermano Mario, el entrenamiento invisible, algo en lo que en su día Arsene Wenger fue un pionero, y con el paso de las décadas se ha convertido en una serie de pautas milimetradas para minimizar el riesgo de lesión.

"Esto no te quita de una lesión, pueden pasar muchísimas cosas, toco madera para que siga como está, pero sí te quita esa incidencia que puede llegar a tener un futbolista con las características de mi hermano", relata Dani, quien considera que la preparación física para Mario es fundamental: "Hay que ser claros y objetivos, mi hermano mide un metro y medio, tiene que estar para jugar en la élite mucho más fuerte que el resto, mucho mejor físicamente, por muy bueno que pueda llegar a ser".

Mario Soriano, incombustible

Mario ha jugado todos los partidos de la presente temporada como titular. Tan solo se ha perdido 107 minutos, y es el cuarto jugador de campo que más tiempo ha pasado sobre el césped, según datos de Transfermarkt. Es más, de los 98 partidos consecutivos que acumula, ha partido de inicio en 95. Aunque viene de atrás. Ya en su último año en Primera RFEF sumó 34 titularidades. El centrocampista del Dépor, que estudia Ciencias de la actividad física y el deporte, ha caminado en este proceso siempre de la mano de su hermano. Ya cuando lo firmó el conjunto blanquiazul procedente del Atlético destacaba por su físico.

"Empezamos un poco por mis lesiones. Yo he tenido mucho tiempo entre ellas para estudiar, para cuestionarme las cosas. Cogimos una serie de herramientas para ir introduciéndole, para ir experimentando", cuenta sobre el proceso que ambos han vivido para formarse. "Al final y al cabo, él era un jugador muy propenso al ser explosivo a que se le subiesen los gemelos en partidos exigentes y tener carga. Empezamos a leer sobre la preparación, el agua de mar, quitar el gluten, introducir alimentos, espaciar más las comidas, el ayuno, que en mayor o menor medida lo hacemos todos... Pasamos muchas cosas y, al final, los datos físicos hablaban por sí solos. Su rendimiento empezó a verse", relata Dani sobre todo el trabajo que fue acumulando Mario, a quien ha ayudado desde el comienzo tanto en su preparación como en su dieta. De hecho, Dani lleva ahora una consultoría con muchos futbolistas, entre ellos, algunos con pasado blanquiazul, como Rafa Obrador. Además, acompañó a Ibai Gómez en el cuerpo técnico del Andorra como nutricionista.

"Él era un jugador muy propenso al ser explosivo a que se le subiesen los gemelos en partidos exigentes y tener carga" Dani Soriano

"Todo es a raíz de cuestionarte cosas, de indagar, qué puedes mejorar, qué puedes hacer", relata Dani, quien tuvo que dejar el fútbol por las lesiones. Además de los cuidados preventivos, una de las claves de Mario pasa por una milimétrica preparación física que arranca en la off season, el trabajo previo a la pretemporada. "Le dimos un enfoque totalmente integral a su preparación. Antes, todos los veranos nos preparábamos, pero era más correr y correr kilómetros. Dejamos de hacerlo tanto, y nos centramos en la base, que para mí son los ejercicios de fuerza, pliometría, cambios e dirección... Todo eso", expresa sobre la exigencia que arranca incluso antes de la temporada y se extiende en un día a día exigente.

Mario Soriano protege el balón ante dos jugadores del Granada. / Carlos Pardellas

La comida, otro pilar fundamental de la preparación

Un buen entrenamiento; un buen descanso, en el que el "grounding" (la práctica de conectar el cuerpo directamente con la superficie de la tierra) también es importante, "encima, aquí tenemos la playa, él se mete en el mar y aprovecha la arena cuando pasea al perro"; y una buena alimentación. A Mario, además, le gusta cocinar, algo que Dani considera "muy importante": "Hoy en día prácticamente casi nadie lo hace, es todo comida rápida, precocinados, pero es una parte de darle importante a lo que se come, saber que es un momento importante para el rendimiento y para la salud".

"Hay que comer cuando se tiene hambre de verdad, hasta saciarte, sin ser esclavos de las calorías" Dani Soriano

No tienen trucos mágicos. La "filosofía" que siguen se basa en comer "lo natural": "Alimentos. Carne, de todo tipo, pescados, intentando evitar que sean de piscifactoría; marisco, huevos... e intentar ser lo más preciso en cuanto a verdura, fruta, tubérculos, arroz blanco prepartido...". Además, resalta la importancia de que aquello que viene del campo crezca "en la misma región" donde uno se encuentra y que "los bañe el sol que bañan tus ojos". Básicamente, "seguir la lógica evolutiva que siempre hemos tenido". Y comer cuando "se tiene hambre de verdad, hasta saciarte, sin ser esclavos de las calorías".

Noticias relacionadas

Por último, el sol, el que "hay que aprovechar al máximo en este caso", y que incluso cuando es un día nublado, "siempre está". A partir de ahí, disfrutar del proceso para llegar. Respecto al estilo que eligen, concluye, "no se trata de tener razón", sino de "predicar con el ejemplo" y, en este caso, los datos refuerzan la apuesta de Mario Soriano por una preparación que le ha llevado a ser un indispensable y a estar siempre disponible. El objetivo, dice su hermano, pasa por "incrementarlo muchísimo más" y, "si puede ser el año que viene con el Dépor en Primera, muchísimo mejor".