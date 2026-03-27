Borja Jiménez: "Es un partido especial, tengo mucho cariño al Dépor"

Borja Jiménez se reencontrará este fin de semana con el Deportivo, al que dirigió durante 49 partidos en Primera Federación. «Está claro que es un partido especial. Allí nos quedamos muy cerquita de conseguir el objetivo y nos quedó esa espinita clavada, sobre todo por cómo se produjo. Pero tengo muchísimo cariño a A Coruña y al club», expresa el técnico, quien, no obstante, intentará «ganar al cien por cien».

El técnico, que podría recuperar a Rubén Yáñez, el guardameta titular que ha sido baja por lesión, cree que será un encuentro con un marcador ajustado por «cómo defiende» la escuadra de Antonio Hidalgo: «Es un equipo que con balón hace ataques largos y sin balón defiende en bloques medios o bajos. No creo que el partido vaya a ser como el del Castellón, sino más cerrado».

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Respecto a la afición, aguarda que haya mayoría rojiblanca, pese a las protestas por las entradas: «Estoy convencido. Para nosotros es fundamental. Entendemos y respetamos las decisiones que tomen».