Así está la clasificación de Segunda División: Almería y Málaga, a la caza del Dépor

La jornada 32 de LaLiga Hypermotion arranca con antelación debido al partido de la selección española. El Córdoba-Mirandés, un encuentro en el que los jabatos deben ganar para mantener viva la esperanza de la salvación, da el pistoletazo de salida a una fecha con partidazos, destacando el Sporting-Deportivo de las 21.00 en El Molinón que cerrará el sábado. El líder viene de caer, y visitará a un Real Zaragoza todavía con opciones de permanencia, mientras que la segunda plaza, ocupada por el conjunto blanquiazul que dirige Antonio Hidalgo, es la posición más buscada por los perseguidores. Málaga y Almería podrían asaltarla en caso de tropiezo coruñés; mientras que Las Palmas y Castellón buscan una buena serie que les permita acortar distancias.

Todos quieren la segunda posición que actualmente ocupa el Deportivo con 55 puntos. Antes de que los blanquiazules jueguen en El Molinón, el Málaga será el primero de los de arriba en echar a rodar, con un duelo ante el Leganés en La Rosaleda. El cuadro dirigido por Juan Funes es el conjunto más en forma en este 2026, pero por delante tiene también al Almería, con un punto más, los mismos que los blanquiazules, quienes ocupan la segunda plaza gracias al golaverage individual con los indálicos.

La jornada de Segunda División puede mover la clasificación

Mientras que Dépor, Castellón y Málaga juegan el sábado, el resto de equipos de la zona noble harán lo propio el domingo. Los orelluts lo harán a la misma hora que los coruñeses. A las 21.00 de este sábado visitan al Albacete, que viene de hacer de verdugo contra el Racing de Santander. Los de Pablo Hernández han caído en la tabla a la sexta plaza. Tiene 50 puntos, después de tres derrotas y dos empates en los últimos cinco duelos.

La UD Las Palmas abrirá el 29 de marzo en Ipurua a las 14.00, mientras que, dos horas y media después, el Racing de Santander se medirá al Zaragoza en el estadio modular. El Almería, a las 21.00, cerrará la jornada en casa ante la Real Sociedad B.

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El Burgos, con 50 puntos, es el equipo más cercano a la promoción de ascenso. Viene de tres victorias y un empate, y jugará el sábado a las 18.30 contra el Valladolid, uno de los equipos que actualmente pelea por salvarse. Los pucelanos, con 36 puntos, tienen un margen de cinco respecto al Huesca y seis con el Zaragoza. Los oscenses no ganan desde febrero y se enfrentarán al Granada este sábado a las 16.15.