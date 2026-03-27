Hidalgo focaliza el objetivo del Deportivo: "La ilusión de la gente nos tiene que mover"

El Deportivo se enfrenta este sábado al Sporting de Gijón (21.00, LaLiga Hypermotion) en un encuentro que Antonio Hidalgo aguarda que su escuadra sea capaz de "igualar la intensidad" que aguarda en el conjunto local, quien da "una importancia vital al encuentro". El técnico catalán recupera a Miguel Loureiro para el partido, pero pierde a Stoichkov por acumulación de tarjetas.

"Es un Sporting con mucho potencial, se ha hecho una plantilla para estar en los puestos altos. Será un equipo difícil de batir", advierte Antonio Hidalgo antes de visitar El Molinón, en un clásico del fútbol español que se ha repetido casi un centenar de ocasiones desde hace un siglo. Ahora, con Borja Jiménez en el banquillo, quien le ha dado "sus matices". Hidalgo destaca su capacidad para transitar y correr: "No podemos dejarnos nada en ninguna vuelta, debemos ser solidarios. Tenemos que aprender de los últimos minutos del otro día, no fueron lo suficientemente ajustados. Ellos te corren muchísimo".

Sin pistas sobre Yeremay

El entrenador catalán no desveló en qué momento llega Yeremay. El canario reapareció la pasada jornada tras varias semanas ausente por molestias en el pubis. Sigue un proceso en el que trata de "encontrar sensaciones" y que "las molestias vayan a menos" para "poco a poco encontrar su nivel". Esta semana, además, el Dépor afrontará tres partidos en siete días. Sin David Mella, será fundamental que el 10 pueda acelerar su proceso. El Dépor tampoco podrá contar con Lucas Noubi, quien no estará disponible hasta el duelo ante el Málaga de la jornada 35. Miguel Loureiro reaparecerá este fin de semana tras haber "hecho a pleno rendimiento" los últimos entrenamientos.

Yeremay / RCD

Hidalgo no dio pistas tampoco sobre los cambios en el once titular. Sin Stoichkov, deberá buscar un sustituto para esa posición de segundo punta. Podría adelantar a Mario Soriano, lo que abriría un espacio en una medular en la que Riki, casi indiscutible desde su llegada, suma dos jornadas sin minutos. "Riki es un profesional y un chico espectacular. Poco a poco va cogiendo los automatismos que queremos. Tanto él como sus compañeros están preparados", expresa sobre el asturiano, a quien le ha pasado factura la competitividad en una medular reservada para Mario Soriano y Diego Villares en las últimas jornadas.

No es el único centrocampista que aguarda su turno. El entrenador de Canovelles también destacó el trabajo de José Gragera, inédito desde diciembre. El gijonés regresa a casa tras tres meses sin minutos. "Es un profesional espectacular. Está aceptando una situación muy difícil. Hay que destacar su día a día, cómo entrena, cómo compite".

"Hay que empujar cada semana, tener humildad para saber el rival que tenemos delante, y saber competir" Antonio Hidalgo — Entrenador del Deportivo

En el Deportivo ya solo se habla de competir el ascenso

Antonio Hidalgo se refirió también a las declaraciones de Ximo Navarro y de Álvaro Ferllo en los últimos días, quienes ven al Dépor peleando el ascenso directo, así como a la igualdad de la competición, que está "formada por grandes equipos". "Tenemos que llegar al final luchando por llegar entre los seis primeros, luchando por todo", expresa sobre un objetivo en el que intenta poner los pies sobre la tierra. Considera, además, que es importante tener claro que "cualquier equipo nos va a poner las cosas muy complicadas", y destaca, por encima de todo, el aspecto mental, "clave" porque hay que "saber llevar el vaivén de emociones" que les espera en estos meses finales.

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"Hay que empujar cada semana, tener humildad para saber el rival que tenemos delante, y saber competir", añade el entrenador catalán, quien, eso sí, se centra en el día a día. "Mi nivel de confianza es entrenar al 100%", resalta, sabedor de que los objetivos se consiguen con esfuerzo constante y no pensando ya en mayo. "Siento el cariño de la gente, la ilusión, esa ilusión nos tiene que mover. Todos luchamos por los máximos objetivos", concluye el técnico de Canovelles.