Lucas Pérez, a un paso de ser nuevo jugador del Cádiz hasta final de temporada

Después de casi un año a la espera de una oportunidad que le satisfaga, Lucas Pérez parece haber encontrado equipo después de su salida del Deportivo y su breve experiencia en el Feyenoord, aventura que estuvo lastrado por la tuberculosis que contrajo, aunque al menos pudo debutar con el equipo holandés y ser campeón de la liga. El Cádiz, otro de sus exequipos y del que llegó a A Coruña en su última etapa, será su nuevo destino, según apuntó la Cope y pudo confirmar este diario. Se atará al club andaluz hasta final de temporada. La buena relación que tiene con el entrenador Sergio González y con el presidente Manuel Vizcaíno ha jugado a favor de que se concrete una operación que, si nada se tuerce, llegará en nada a buen puerto, dada su condición de jugador en paro.

Antecedentes

El pasado 2 de febrero se acabó el segundo mercado de fichajes consecutivo en el que Lucas Pérez vio como el tren salía de la estación y él no se había subido. A los 37 años y con solo 16 minutos jugados en casi trece meses, aún se encontraba entonces a la búsqueda de un nuevo destino, aunque se iba acercando a un punto de no retorno por la edad y la inactividad.

Eso sí, el coruñés estuvo a prueba hace unos meses con el Leganés, de Segunda División, y el equipo pepinero le puso un contrato encima de la mesa para incorporarse a la plantilla hasta final de temporada. Al héroe del ascenso no le convenció la propuesta del conjunto madrileño y decidió declinarla, a pesar de que se alineaba con los parámetros personales que desde hace un tiempo le acercan a Madrid, donde ha estado residiendo y donde habitualmente se le ve entrenando en un grupo reducido de alto rendimiento, junto a Borja Bastón y Roque Mesa, otros dos futbolistas con una amplia trayectoria en Primera y Segunda que viven los estertores de su carrera. El equipo pepinero acabó contratando a Luis Asué en el cierre del mercado.

Desde entonces, fue ofrecido al Sporting tras la lesión de Ferrari. El club gijonés declinó esta opción y ahora aparece el Cádiz en el horizonte y volverá al Nuevo Mirandilla, donde además de ser querido por la afición, hizo la temporada pasada uno de sus mejores partidos como jugador del Dépor marcando tres goles.

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El ariete de Monelos solo jugó dos ratos con el PSV antes de contraer la tuberculosis, enfermedad que cercenó su final de temporada pasada. Dejó el Dépor el 22 de enero de 2025, solo unos meses después del ascenso, ante todo, por su mala relación con algún dirigente. Con la retirada como telón de fondo, su futuro puede llevarle a colgar las botas, a buscar un destino de última hora o incluso a probar en algún momento en la Kings League, un mundo que siempre le ha atraído. Hugo Rama también sigue sin equipo y en paro tras dos mercados de fichajes fallidos.