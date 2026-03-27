Manuel Pablo, tras su renovación: "Quería seguir aquí, es mi casa y me gusta lo que veo"

Manuel Pablo va camino de cumplir 30 años ligado al Deportivo. Llegó como jugador de complemento al traspaso de Turu Flores, se integró en la base de entrenadores cuando se retiró y ahora es técnico de un Fabril que coquetea con la Primera Federación. Así llegará a esas tres décadas, en diferentes roles, si cumple el contrato que acaba de renovar con el club coruñés hasta el 30 de junio de 2028. El canario está donde siente que debe estar. "¿Primer entrenador? Primero, nadie me ha llamado", puntualiza entre risas para luego ahondar en su discurso: "Pero sí que tenía claro que si podía continuar aquí, es mi casa. Llevo toda la vida aquí a nivel profesional y me siento a gusto aquí, me siento a gusto con lo que veo, trabajando con los chavales e intentando poder sacarle rendimiento a toda esa materia prima que tenemos por detrás, que la vemos. Estaba con mucha tranquilidad y pensaba que ese paso se podía dar porque las cosas también están saliendo bien. Y solo pensaba en eso, en tener la estabilidad que estoy teniendo ahora e intentar seguir creciendo. Y, a partir de ahí, si se puede dar aquí, pues mejor. Nunca me planteé en ningún momento posibilidades de que pudiera haber otra cosa, porque, en cierto sentido, también estoy buscando la estabilidad y, a partir de ahí, podrán venir otros momentos", cuenta.

El técnico del Fabril vivió con mucha normalidad todo el proceso para sellar su continuidad en A Coruña: "Estoy tranquilo, como estaba antes de que firmara y de todo. En ningún momento. Sabía que había avanzado la temporada y que terminaba el contrato, pero estaba tranquilo. Las negociaciones las empezamos en diciembre, enero, un poco ya. Fue un paso normal, no me sorprendió de nada. Siempre ha habido una buena sintonía con el club. Yo estaba centrado en lo que tenemos entre manos y no me desesperaba ni nada. Estaba con mucha tranquilidad en ese sentido", razona.

El Fabril

Más allá de su renovación, el filial al que entrena es líder con cuatro puntos de ventaja y ni pierde desde noviembre. El técnico cree que toda esta situación tan ventajosa debe afrontarse "con mucha normalidad, sin cambiar hábitos, centrándose en el día a día, en el rival, estando encima de los jugadores ybuscando la fórmula para eso, para las distintas situaciones que nos podemos encontrar en los partidos". "Ni hablamos del tema", sentencia un entrenador que afrontará el próximo partido con las ausencias de Nájera y Noé Carrillo.

El próximo partido será ante el Atlético Astorga, "un equipo que lleva una racha". "Va a ser difícil, se junta bien y , en ataque, sin tener un juego vistoso, saca mucho rendimiento a situaciones ofensivas. Nos va a exigir paciencia, porque es un equipo que repliega bien, que se junta mucho. Ellos también tienen bajas. Vamos a ver cómo se sitúan, en ese sentido. Y nosotros, a buscar la manera, sobre todo, de intentar hacer daño, de no desesperarnos si nos encontramos un bloque muy bajo contra ellos", explica quien también está contento porque el filial pueda volver a Riazor ante la UD Ourense y que los jóvenes pueden experimentar las sensaciones de jugar en un estadio de esas dimensiones y con esa carga emocional: "Ellos están alegres, porque querían poder disfrutar un día de Riazor. Y es contra un rival que está haciendo las cosas muy bien y encima un rival que trae gente. Espero que sea un día bonito para que pueda venir mucha gente y anime al equipo".