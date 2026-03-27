Sporting-Deportivo: La guadaña blanquiazul busca asaltar otro templo de Segunda

El Molinón, en plena crisis social por el coste extra de las entradas, espera a un Deportivo en racha que suma cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Solo el Málaga, una apisonadora en este 2026, iguala el estado de forma coruñés. Los pupilos de Antonio Hidalgo se ponen de nuevo el traje de depredador visitante para asaltar la casa del Sporting de Gijón, necesitado de triunfos para reengancharse a la pelea por la promoción de ascenso. Sin Lucas Noubi (selección sub 21 de Bélgica), Stoichkov (sancionado) y David Mella (lesionado), Miguel Loureiro regresa al equipo en pleno apogeo anímico de un vestuario ilusionado con el ascenso a Primera División.

Hay tantos conjuntos pisándole los talones al Dépor como ilusión por lograr el objetivo. La victoria ante el Real Zaragoza ha traído la estabilidad deseada a un equipo que, por encima de todo, se mantiene regular entre los vaivenes de la competición. No lo hace a través del juego más vistoso, tampoco con máximos en su fútbol. La resiliencia es el mejor adjetivo para una escuadra que está sacando un rédito incontestable de sus partidos lejos de casa. Con 30 puntos es el mejor conjunto a domicilio de la categoría, y aspira, en los seis encuentros que le quedan fuera de Riazor, a incrementar una deriva que le ha permitido no bajarse de la zona de promoción desde la jornada 11.

Loureiro regresa a un equipo con una vacante

Miguel Loureiro se ha recuperado del esguince de tobillo que le impidió jugar ante el Real Zaragoza y disputar la segunda parte del Alfonso Murube. El cercedense es el segundo jugador de campo de la plantilla con más minutos (2566), solo por detrás del sempiterno Mario Soriano, por lo que, salvo sorpresa, regresará al eje de la zaga. La duda está en su acompañante, aunque Antonio Hidalgo, ante las dudas de Lucas Noubi, otorgó la oportunidad de regresar al equipo a Arnau Comas. Dani Barcia, sancionado la pasada jornada, es la otra opción, aunque en este 2026 solo ha jugado ocho minutos ante el Cádiz y otros cinco contra el Ceuta. El zurdo ha desaparecido del once titular, pasando a un segundo plano en el que nunca antes se había visto.

Riki, que lleva dos jornadas sin participar, podría regresar al once / CARLOS PARDELLAS

A la espera del mejor Yeremay, la baja de Juan Diego Molina Stoichkov deja una vacante en el ataque que obligará a Antonio Hidalgo a buscar soluciones. Cristian Herrera, un recambio natural en cuanto a perfil, podría vivir su primera titularidad si el técnico catalán decide apostar por la misma estructura y funcionamiento de las anteriores semanas. Un 4-4-2 en el que la amplitud exterior queda para Altimira (por la derecha) y Quagliata (por la izquierda), mientras que el segundo punta y Luismi ocupan los cuadrados interiores de la tercera altura de la medular. Ahí podría encajar el ex del Lugo, quien, eso sí, no ha actuado nunca esta temporada como titular en Liga.

El Dépor le ha ganado 39 partidos al Sporting, pero solo 14 como visitante de 48 disputados

Samuele Mulattieri, un atacante de espacios que, no obstante, atraviesa un buen momento y ha demostrado entenderse con Bil Nsongo, o un cambio de sistema, son las otras opciones para enfrentar a un Sporting de Gijón que en las últimas semanas ha trabajado con una defensa de cinco. Eso sí, Borja Jiménez rompió el sistema en varias ocasiones, por lo que es incierto el equipo titular que sacará el conjunto local. Hidalgo, no obstante, podría optar por volver a modificar su estructura, adelantar a Mario Soriano, y colocar a un centrocampista más. Riki o José Ángel tienen más papeletas que Charlie Patiño o el desaparecido José Gragera, inédito en todo 2026. Además, el Sporting es un especialista con espacios y el Dépor podría necesitar reforzar la medular.

Los números no juegan a favor de un Deportivo que ha disputado 48 encuentros como visitante en Liga y Copa ante el Sporting, ganando solamente 14. La última vez fue en 2019, con tantos de Christian Santos y Álex Bergantiños. El curso pasado, en el mes de mayo y con los rojiblancos peleando por objetivos mayores, el equipo entonces dirigido por Óscar Gilsanz cayó 2-1. Anotó Iván Barbero a pase de Diego Gómez. Gijoneses y coruñeses se han medido en casi 100 partidos oficiales desde hace un siglo, con un total de 39 victorias para los blanquiazules.

Stoichkov y Cristian Herrera celebran un gol en la segunda parte en Riomar. | / Fernando Fernández

Los posibles onces de Sporting y Deportivo

Sporting: Christian Joel; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Oliván; Corredera, Gelabert; Dubasin, Manu Rodríguez, Gaspar Campos; y Otero.

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Deportivo: Ferllo; Ximo Navarro, Loureiro, Arnau Comas, Quagliata; Altimira, Villares, Mario Soriano, Luismi; Herrera y Bil Nsongo.