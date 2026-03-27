Sporting-Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 32 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo se enfrentará este sábado al Sporting en la jornada 32 de LaLiga Hypermotion. Primera parada para una semana exigente para el conjunto de Antonio Hidalgo, que volverá a jugar el martes contra el Córdoba en Riazor, y nuevamente el próximo sábado, ya 4 de abril, en casa contra el Málaga. El conjunto blanquiazul tendrá novedades en su once titular para un encuentro marcado en rojo y en el que habrá una gran cantidad de seguidores blanquiazules en Gijón. El duelo se podrá ver en televisión.

Con cuatro victorias en cinco partidos, el Dépor ocupa la segunda plaza de la competición, y es junto a Málaga (un punto más) y Racing de Santander, uno de los equipos más en forma en el corto plazo de la competición. Por delante, once jornadas para llegar a puerto. El Molinón será una plaza complicada para los de Antonio Hidalgo. En frente, aguarda el equipo que dirige Borja Jiménez, siempre bien trabajado, con la ilusión de vencer para reengancharse a la carrera por el ascenso.

El Dépor acude a la cita con las bajas de David Mella, Lucas Noubi y Stoichkov. Hidalgo recuperará al gaditano la próxima semana, pero el belga no podrá jugar tampoco ante el Córdoba. Regresará al once titular Miguel Loureiro. Será, también, una jornada de reencuentros. José Gragera vuelve a casa, aunque no se espera que participe tras tres meses sin minutos. Además, en el conjunto rojiblanco están Álex Corredera y Otero, dos futbolistas con pasado en el Fabril, y Pablo Vázquez, quien salió del Dépor este verano tras dos campañas.

Juan Otero celebra un gol con el Sporting esta temporada. / Irma Collín

Horario del partido entre el RC Deportivo y el Sporting de Gijón

El Deportivo llegará a este partido ante el Sporting después de dos triunfos consecutivos ante el Ceuta y el Real Zaragoza. Ambas victorias llegaron con goles agónicos a última hora que han permitido a los de Hidalgo coger una buena suma de puntos y asegurar varias victorias clave.

El Sporting - Deportivo se disputará este sábado 28 de marzo a las 21.00 horas en El Molinón-Enrique Castro Quini.

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Dónde ver en TV el partido entre el Sporting y el Deportivo

El encuentro entre el Deportivo y el Zaragoza tendrá retransmisión en directo por televisión. Será a través de las plataformas habituales de pago, y también a través de los canales en abierto. Se emitirá por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, Orange, Dazn, Amazon Prime Video y los distribuidores oficiales. En abierto a través de la Televisión de Galicia, Cayo TV y GOL.